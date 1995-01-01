Компактные лазерные дальномеры Leica Rangemaster CRF R и CRF PRO были созданы, прежде всего, для охоты, но также могут использоваться для тренировок по стрельбе на дальние дистанции. Они легко помещаются в карман куртки и точно измеряют расстояние до вашей цели, служа прекрасным дополнением для бинокля или зрительной трубы. Особенностью серии Rangemaster CRF является то, что эти дальномеры умеют не только показывать расстояние по прямой линии, но и рассчитывать эквивалентное горизонтальное расстояние (ЭГР, оно же эквивалентная горизонтальная дальность, ЭГД) с учетом того, находится ли цель выше или ниже вас. Это позволяет внести точную поправку в прицел вашей винтовки.

Дальномер с лазером 1 класса (безопасным для глаз*) обеспечивает точные измерения на расстоянии до 1800 м за доли секунды, одним нажатием кнопки. Компактная конструкция из ударостойкого АБС пластика заполнена азотом для защиты от внутреннего запотевания и выдерживает погружения на глубину до 1 м. Достаточно большой диаметр выходного зрачка (3.4 мм) обеспечивает хорошую яркость для наблюдения в тенистых условиях, а также в сумерки.

Прецизионный дальномер, работающий на дистанциях до 1800 м

Интуитивно понятное управление: только самое важное

Четкая LED индикация с автоматическим контролем яркости

Прекрасное, чистое и детализированное изображение даже в сумерках

Различия между CRF R и CRF PRO

Старшая модель CRF PRO умеет учитывать несколько факторов (температура воздуха, атмосферное давление), а также профили оружия и патронов, для этого она оснащена соответствующими датчиками и сопрягается с телефоном по Bluetooth (для создания и загрузки профиля оружия). Младшая модель CRF R рассчитывает только ЭГР, для работы на дальних дистанциях вам потребуется отдельная метеостанция и калькулятор баллистики. Оптика в обеих моделях используется одинаковая, поэтому, выбрав CRF R, вы не потеряете ни в резкости, ни в точности цветопередачи изображения, что бывает важно при наблюдении за объектами, которые хорошо сливаются с окружающей средой. Единственное отличие по оптике: в CRF PRO применяется водоотталкивающее покрытие Aqua Dura, которое облегчает наблюдение в сырую погоду. Дальномер CRF R при калькуляции ЭГР ограничен дистанцией 1100 м, а CRF PRO не имеет таких ограничений. CRF PRO по сути заменяет снятый с производства CRF 2800.COM – основные характеристики у них совпадают, но калькулятор ЭГР и баллистики у CRF PRO работает на большее расстояние.

Подробнее о дальномере:

Лазерный дальномер имеет 2 режима работы: разовый замер и непрерывный замер (режим сканирования), точность во втором случае будет немного ниже. Дистанцию можно выводить как в метрах, так и в ярдах. Максимальная дальность измерения зависит от нескольких факторов:

Размер объекта: больше – лучше

Цвет объекта: светлый – лучше, черный – хуже

Расположение относительно линии наблюдения: перпендикулярно – лучше, под углом – хуже

Освещенности: сумерки – лучше, яркое солнце – хуже

Погодные условия: ясно – лучше, дождь, дымка, туман – хуже

Структура поверхности: однородная (бетонная стена) – лучше, неоднородная (кусты, кроны деревьев) – хуже

Максимальная дистанция измерения составляет:

около 1800 метров для объектов с высокой степенью отражаемости (например, белая стена)

около 1400 метров для деревьев

около 900 метров для дичи

Если точно определить дистанцию невозможно, дальномер показывает прочерки (-----).

Точность измерения:

От 10 до 200 м: +/- 0.5 м для одиночного замера, +/- 1.5 м в режиме сканирования

От 200 до 400 м: +/- 1 м для одиночного замера, +/- 2 м в режиме сканирования

От 400 до 800 м: +/- 2 м для одиночного замера, +/- 3 м в режиме сканирования

Более 800 м: +/- 0.5%

* Хотя laser class 1 относится к маломощным, условно безопасным лазерам, его не следует наводить на людей, в особенности при наблюдении с короткой дистанции. Также не следует нажимать кнопки прибора, когда вы осматриваете его с передней стороны, вы можете получить повреждение сетчатки. Лазер работает в невидимом для человеческого зрения спектре. Обращайтесь с осторожностью.

Характеристики