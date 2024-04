Описание

Leica Q3 – компактный фотоаппарат с полнокадровой матрицей BSI CMOS 60.3 Мп и широкоугольным светосильным объективом Summilux 28mm f/1.7 ASPH. Благодаря новому мощному процессору Maestro IV камера поддерживает серийную съемку со скоростью до 15 кадров в секунду и запись видео с разрешением до Cinema 8K (30 кадров/с) или 4К 60р. Современная система автофокусировки автоматически распознает лица, глаза, людей и животных, что позволяет фотографу сосредоточить внимание на самом главном: сюжете и композиции снимка.

Полнокадровая матрица с технологией «тройного разрешения»

60-мегапиксельная матрица Leica Q3 обеспечивает возможность широкоформатной печати, а также позволяет использовать кадрирование: встроенный цифровой конвертер для фокусных расстояний 35, 50, 75 или 90 мм. Если же вам нужны снимки меньшего размера (например, для быстрой передачи их по сети), то вы можете выбрать разрешение 36 или 18 Мп. – без снижения качества, с использованием всей площади матрицы, как в JPEG, так и в DNG RAW.

Summilux 28mm f/1.7 ASPH. с режимом макро

Камера оснащена превосходным объективом с широким углом обзора и высокой светосилой. Благодаря использованию современной оптической схемы (11 элементов в 9 группах, из них 3 асферических) обеспечивается резкое, детализированное изображение, свободное от хроматических аберраций, дисторсии, комы и других аберраций. В режиме макро минимальная дистанция фокусировки составляет всего 17 см, что является впечатляющим результатом для полнокадровой камеры. Объектив обладает встроенным центральным затвором, который позволяет синхронизироваться с любыми вспышками (накамерными или студийными) при выдержках до 1/2000 с. Центральный затвор также отличается очень тихой работой, а для полной бесшумности можно использовать электронный затвор: теперь он поддерживает выдержки до 1/16 000 с.

Современная система автофокуса

В отличие от предыдущей модели (Leica Q2), которая использовала только фокусировку по контрасту, Leica Q3 применяет гибридный автофокус с фазовыми точками и системой распознавания объектов на основе машинного обучения. Камера быстро распознает лица, глаза, тело человека целиком, а также распознает и отслеживает животных. Следящая фокусировка работает при серийной съемке со скоростью до 4 кадров/с, при выборе более высокой частоты кадров (7, 9 или 15) камера использует автофокус по первому кадру серии.

Наклонный дисплей и OLED видоискатель 5.76 Мп

Новый откидной механизм крепления заднего экрана существенно облегчает съемку от пояса, над головой, со штатива и так далее. Разрешение экрана было повышено до 1.84 млн. точек (384 пикселя на дюйм), а сенсорная панель облегчает навигацию по меню настроек. Разрешение видоискателя также повышено с 3 до 5.76 млн. точек, благодаря чему изображение в нем практически не отличить от реального: частота обновления составляет 120 Гц, а задержка (delay) всего 5 мс.

Быстрый обмен изображениями через Leica FOTOS

Скорость обмена данными с мобильным приложением возросла в 10 раз благодаря поддержке Wi-Fi 5 ГГц и технологии MIMO. Также появилась возможность беспроводной передачи видеофайлов, а в экономичном режиме используется Bluetooth соединение, которое практически не влияет на потребление энергии. Для максимально быстрой передачи камера обладает интерфейсом USB 3.1 Gen 2 Type C с пиковой скоростью 10 Гбит/с. Теперь появилась возможность использовать съемку «на привязи» (tethered) через такие программы как Capture One или Adobe Lightroom. USB-C порт также позволяет работать с постоянным питанием от внешнего источника – сетевого адаптера или универсального USB аккумулятора (требования к напряжению: USB PD не ниже 9В 3А). Leica Q3 сертифицирована как Made for iPhone and iPad (MFI) устройство, поэтому проводное подключение к телефонам и планшетам Apple не составляет никаких проблем.

8К видеосъемка и различные форматы записи

Leica Q3 поддерживает видеосъемку с разрешением до Cinema 8K (8192 x 4320), а при выборе 4К разрешения возможна запись с частотой 50 или 60 кадров/с, при этом будет доступна субдискретизация 4:2:2 10 бит и сжатие All-Intra, что обеспечивает захватывающее качество и широкие возможности по обработке (цветокоррекции). При выборе Full HD разрешения есть возможность использовать профессиональный кодек Apple ProRes 422 HQ, который является одним из стандартных для профессионального кино- и видеопроизводства (в 4К он, к сожалению, недоступен – пропускная способность карт памяти формата SD недостаточна для этого). Благодаря HDMI интерфейсу камеру можно подключить к внешнему монитору, монитору-рекордеру или видеолинку.

Прочный корпус с защитой от влаги

Leica Q3 изготавливается в элегантном корпусе из магниевого сплава с отделкой из кожи. Как и другие модели Leica, Q3 придерживается скромного, лаконичного стиля, что делает ее отличным выбором для уличной фотографии. При этом все необходимые элементы управления всегда находятся под рукой. Пыле- и влагозащита сертифицирована по стандарту IP52: камера не боится песчаных бурь и легко выдерживает съемку под дождем. Эргономика камеры поддерживает кастомизацию: вы можете дополнительно приобрести упор для большого пальца, петлю для указательного и среднего пальца, увеличенные спусковые кнопки и даже рукоятку-хват с поддержкой беспроводной зарядки.