Компактный фотоаппарат Leica Q2 Monochrom
Код товара : УТ-00064208
Артикул : 19056
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Инструкции и документы
Характеристики
Объектив
Диаметр светофильтра, мм
49
Объектив
Leica Summilux 28/1.7 Asph., 11 линз в 9 группах, 3 асферические линзы
Оптический зум
нет
Стабилизатор изображения
оптический
Фотосъёмка
Автоспуск
2, 12 c
Размер фотоизображения
8368 х 5584 и менее
Баланс белого
автоматический, 5 предустановок, пользовательская настройка, установка температуры в К
Серийная съемка
3, 5 или 10 кадров/с
Интервальная съемка
Есть
Формат файла
JPEG
Формат файла
RAW
Цветовое пространство
ECI-RGB
Цветовое пространство
Adobe RGB
Цветовое пространство
sRGB
Цифровой зум
цифровой телеконвертер: 35, 50 или 75 мм, разрешение 30, 15 или 7 Мп. соответственно
Съёмка видео
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
H.264
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
MP4
Формат записи звука
AAC стерео
Видеосъемка
4K UHD 30 кадров/с, Cinema 4K 24 кадра/с, Full HD до 120 кадров/с
Разрешение видеозаписи
1920х1080
Разрешение видеозаписи
4096х2160
Разрешение видеозаписи
1280х720
Фокусировка
Функции автофокуса
фокусировка по контрасту изображения, 225 зон, определение лиц, следящая фокусировка, фокусировка по касанию экрана, макро от 17 см
Ручная фокусировка
есть, помощь: автоматическое увеличение или фокус-пикинг
Матрица
Датчик изображения
24 х 36 мм CMOS
Светочувствительность
ISO 100 - 100 000, Auto ISO
Соотношение сторон
3:2
Число эффективных пикселей, Мп
47.3
Прочие особенности
Особые характеристики
степень защиты от пыли и брызг IP52
Дата анонса
01.01.2020
Комплектация
камера, ремень, светозащитная бленда, крышка объектива, заглушка горячего башмака, аккумуляторная батарея, зарядное устройство, кабель питания
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
мультизонный, центровзвешенный, точечный
Ручная экспозиция
есть
Экспокоррекция
+/- 3 EV с шагом 1/3 ступени
Брекетинг экспозиции
3 или 5 снимков с градацией до +/- 3 EV, настройка шагами по 1⁄3 EV
Видоискатель и дисплей
Диоптрийная коррекция
от -4 до +3 диоптрий
Дисплей
3 дюйма (7.5 см) ЖК TFT, 1.04 млн. точек, сенсорный
Видоискатель
OLED, прибл. 3.7 млн. точек (1280х960), «датчик глаза», вынос окулярной точки 21 м
Память и интерфейсы
Карта памяти
SD, SDHC, SDXC (UHS-I, UHS-II); для наилучшей производительности рекомендуются карты UHS-II
Беспроводное подключение
Wi-Fi
Беспроводное подключение
Bluetooth
Процессор
Процессор
Leica Maestro III
Источники питания
Питание
Leica BP-SCL4, 1860 мАч 7.2 В, 350 кадров по стандарту измерения CIPA
Физические характеристики
Вес
652 г (только корпус), 734 г (с аккумулятором)
Размеры товара
130 х 80 х 91.9 мм
Вспышка
Внешняя вспышка
горячий башмак для вспышек Leica и совместимых, Х-синхронизация 1/500 c
Встроенная вспышка
Нет
Страна производства
Страна производства
Германия
Описание
По сей день черно-белые фотографии продолжают нести в себе неповторимое очарование, загадку и красоту. По сравнению с цветной фотографией монохромные снимки представляют собой подлинное искусство рисования светом. Камеры линейки Leica Monochrom позволяют фотографам в полной мере использовать эту увлекательную форму визуального выражения. Пришло время познакомиться с новым членом семьи Leica Monochrom — Leica Q2 Monochrom. Это единственная на сегодняшний день полнокадровая цифровая компактная камера с монохромной матрицей.
Leica Q2 Monochrom с матрицей разрешением 47,3 МП, светосильным объективом Summilux 28 f/1,7 ASPH., быстрым автофокусом и резким OLED-видоискателем представляет собой интуитивно понятный инструмент для монохромной съёмки, который позволяет современному фотографу сфокусироваться на самом главном.
Q2 Monochrom также монохромна и извне благодаря черной матовой отделке корпуса и гравировкам, выполненным в сером и белом цветах. Отсутствие классического красного логотипа и цветных гравировок отдают дань миру черно-белых тонов.
Легендарная Leica теперь и в ч/б
Снимки с Leica Q2 Monochrom отличаются максимальной детализацией с четкой передачей всех монохромных полутонов. Это стало возможным благодаря новой матрице, разработанной специально для этой камеры. В отличие от своих цветных аналогов у монохромной матрицы Leica Q2 Monochrom нет цветных фильтров, что позволяет улавливать только естественный свет и делать изображение ещё более четким.
Разрешение матрицы в 47,3 мегапикселя позволяет максимально кадрировать изображение, и это дополнительный инструмент для фотографа. Благодаря цифровому зуму камера подходит для съемки в различных ситуациях с достаточным запасом разрешения при съемке в формате JPEG с кропом на 35-, 50- или 75 мм. При этом исходный DNG-файл всегда сохраняется с учетом полного разрешения матрицы.
Кроме того, новая уникальная матрица отличается значительно более широким динамическим диапазоном и чрезвычайно низким уровнем шума даже при высоких значениях ISO до 100 000.
Превосходный результат при любых условиях освещения
Несменный объектив Summilux 28 f/1,7 ASPH. отличается невероятной детализацией и исключительно мягким боке. Будучи самым быстрым объективом в своем классе он идеально подходит для матрицы Leica Q2 Monochrom с высоким разрешением и обеспечивает превосходные результаты даже в условиях низкой освещенности.
Одиннадцать компонентов объектива, включая три искусно сконструированные асферические линзы, обеспечивают высочайшее качество изображения, позволяя точно передавать текстуры и детали в оттенках контрастного черно-белого снимка.
Всегда под контролем
Для полного контроля над композицией будущего снимка Leica Q2 Monochrom оснащена OLED-видоискателем с разрешением 3,68 мегапикселя. Это позволяет различать даже самые темные оттенки черного для создания задуманного кадра.
Активация датчика видоискателя происходит автоматически, когда видоискатель поднесен к глазу.
Колесо регулировки диоптрий на задней панели камеры выполнено с функцией выдвижения, чтобы избежать случайной прокрутки. Технология видоискателя Q2 Monochrom обеспечивает лучший обзор, более высокую контрастность и исключительно чистое изображение в видоискателе при минимальном потреблении энергии для максимального долгого использования аккумулятора.
Подходит для съемок в любую погоду при любых условиях
Камера оснащена пылевлагозащитой, поэтому суровые условия окружающей среды и капли дождя ей не страшны. Со степенью защиты IP52* Leica Q2 Monochrom всегда готова, чтобы сделать ваш идеальный кадр, даже при ненастной погоде.
* Степень защиты IP (Ingress Protection) — классификатор степеней защиты электрооборудования от проникновения воды и твердых предметов. Степень защиты IP 52 означает, что устройство оснащено защитой от пыли и вертикальных капель воды под углом до 15°.
Быстрое и простое управление
Простота работы с Leica Q2 ценится фотографами по всему миру, та же идеально продуманная концепция заложена и в Q2 Monochrom. Кнопки и сенсорный экран на задней части камеры обеспечивают быстрый обзор снимков и прямой доступ к основным параметрам съемки.
Меню новой камеры было адаптировано в силу отсутствию цветовых настроек. Никаких ненужных деталей. Только решающий момент.
Потрясающие черно-белые видео
Благодаря светосильному объективу и новой специально разработанной матрице Leica Q2 Monochrom позволяет создавать видео, пронизанные потрясающей эстетикой черно-белого кино. Меню режима видеосъемки простое в управлении и удовлетворит даже самые жесткие требования опытных видеографов.
Камера позволяет снимает видео в 4K и Cine 4K с частотой 30 и 24 кадров в секунду соответственно. Также доступна запись видео в формате Full HD с частотой 120, 60, 30 или 24 кадра в секунду.
Стремление к совершенству
Высочайшее качество и превосходный дизайн — ключевые ценности бренда Leica. Leica Q2 Monochrom производится в Германии с использованием самых современных методов сборки и высококачественных компонентов, таких как цельнометаллический магниевый корпус.
Результатом этого является уникальная компактная полнокадровая камера, которая во всех отношениях соответствует и будет ещё многие годы соответствовать ценностям Leica благодаря постоянным обновлениям прошивки.
Ещё больше возможностей с Leica FOTOS
Leica Q2 Monochrom легко и быстро подключается к iPad или смартфону через приложение Leica FOTOS. Это позволяет моментально передавать снимки с камеры и обмениваться ими из любого места.
Приложение Leica FOTOS также позволяет управлять камерой дистанционно с мобильного устройства, а интеграция с Adobe Lightroom позволяет тут же редактировать снимки.