Описание

По сей день черно-белые фотографии продолжают нести в себе неповторимое очарование, загадку и красоту. По сравнению с цветной фотографией монохромные снимки представляют собой подлинное искусство рисования светом. Камеры линейки Leica Monochrom позволяют фотографам в полной мере использовать эту увлекательную форму визуального выражения. Пришло время познакомиться с новым членом семьи Leica Monochrom — Leica Q2 Monochrom. Это единственная на сегодняшний день полнокадровая цифровая компактная камера с монохромной матрицей.

Leica Q2 Monochrom с матрицей разрешением 47,3 МП, светосильным объективом Summilux 28 f/1,7 ASPH., быстрым автофокусом и резким OLED-видоискателем представляет собой интуитивно понятный инструмент для монохромной съёмки, который позволяет современному фотографу сфокусироваться на самом главном.

Q2 Monochrom также монохромна и извне благодаря черной матовой отделке корпуса и гравировкам, выполненным в сером и белом цветах. Отсутствие классического красного логотипа и цветных гравировок отдают дань миру черно-белых тонов.

Легендарная Leica теперь и в ч/б

Снимки с Leica Q2 Monochrom отличаются максимальной детализацией с четкой передачей всех монохромных полутонов. Это стало возможным благодаря новой матрице, разработанной специально для этой камеры. В отличие от своих цветных аналогов у монохромной матрицы Leica Q2 Monochrom нет цветных фильтров, что позволяет улавливать только естественный свет и делать изображение ещё более четким.

Разрешение матрицы в 47,3 мегапикселя позволяет максимально кадрировать изображение, и это дополнительный инструмент для фотографа. Благодаря цифровому зуму камера подходит для съемки в различных ситуациях с достаточным запасом разрешения при съемке в формате JPEG с кропом на 35-, 50- или 75 мм. При этом исходный DNG-файл всегда сохраняется с учетом полного разрешения матрицы.

Кроме того, новая уникальная матрица отличается значительно более широким динамическим диапазоном и чрезвычайно низким уровнем шума даже при высоких значениях ISO до 100 000.

Превосходный результат при любых условиях освещения

Несменный объектив Summilux 28 f/1,7 ASPH. отличается невероятной детализацией и исключительно мягким боке. Будучи самым быстрым объективом в своем классе он идеально подходит для матрицы Leica Q2 Monochrom с высоким разрешением и обеспечивает превосходные результаты даже в условиях низкой освещенности.

Одиннадцать компонентов объектива, включая три искусно сконструированные асферические линзы, обеспечивают высочайшее качество изображения, позволяя точно передавать текстуры и детали в оттенках контрастного черно-белого снимка.

Всегда под контролем

Для полного контроля над композицией будущего снимка Leica Q2 Monochrom оснащена OLED-видоискателем с разрешением 3,68 мегапикселя. Это позволяет различать даже самые темные оттенки черного для создания задуманного кадра.

Активация датчика видоискателя происходит автоматически, когда видоискатель поднесен к глазу.

Колесо регулировки диоптрий на задней панели камеры выполнено с функцией выдвижения, чтобы избежать случайной прокрутки. Технология видоискателя Q2 Monochrom обеспечивает лучший обзор, более высокую контрастность и исключительно чистое изображение в видоискателе при минимальном потреблении энергии для максимального долгого использования аккумулятора.

Подходит для съемок в любую погоду при любых условиях

Камера оснащена пылевлагозащитой, поэтому суровые условия окружающей среды и капли дождя ей не страшны. Со степенью защиты IP52* Leica Q2 Monochrom всегда готова, чтобы сделать ваш идеальный кадр, даже при ненастной погоде.

* Степень защиты IP (Ingress Protection) — классификатор степеней защиты электрооборудования от проникновения воды и твердых предметов. Степень защиты IP 52 означает, что устройство оснащено защитой от пыли и вертикальных капель воды под углом до 15°.

Быстрое и простое управление

Простота работы с Leica Q2 ценится фотографами по всему миру, та же идеально продуманная концепция заложена и в Q2 Monochrom. Кнопки и сенсорный экран на задней части камеры обеспечивают быстрый обзор снимков и прямой доступ к основным параметрам съемки.

Меню новой камеры было адаптировано в силу отсутствию цветовых настроек. Никаких ненужных деталей. Только решающий момент.

Потрясающие черно-белые видео

Благодаря светосильному объективу и новой специально разработанной матрице Leica Q2 Monochrom позволяет создавать видео, пронизанные потрясающей эстетикой черно-белого кино. Меню режима видеосъемки простое в управлении и удовлетворит даже самые жесткие требования опытных видеографов.

Камера позволяет снимает видео в 4K и Cine 4K с частотой 30 и 24 кадров в секунду соответственно. Также доступна запись видео в формате Full HD с частотой 120, 60, 30 или 24 кадра в секунду.

Стремление к совершенству

Высочайшее качество и превосходный дизайн — ключевые ценности бренда Leica. Leica Q2 Monochrom производится в Германии с использованием самых современных методов сборки и высококачественных компонентов, таких как цельнометаллический магниевый корпус.

Результатом этого является уникальная компактная полнокадровая камера, которая во всех отношениях соответствует и будет ещё многие годы соответствовать ценностям Leica благодаря постоянным обновлениям прошивки.

Ещё больше возможностей с Leica FOTOS

Leica Q2 Monochrom легко и быстро подключается к iPad или смартфону через приложение Leica FOTOS. Это позволяет моментально передавать снимки с камеры и обмениваться ими из любого места.

Приложение Leica FOTOS также позволяет управлять камерой дистанционно с мобильного устройства, а интеграция с Adobe Lightroom позволяет тут же редактировать снимки.