Описание

Каждая великая история заслуживает продолжения. Легендарная Leica Q не исключение. Новая Leica Q2 - идеальное сочетание самых важных функций и инноваций, непревзойденных технических характеристик и возможностей подключения, надежности и элегантности. Благодаря новой полнокадровой матрице с разрешением 47.3 МП, невероятно светосильному объективу Summilux 28 mm f/1.7 ASPH., быстрой автофокусировке, инновационной технологии OLED и неизменно элегантному дизайну Leica Q2 продолжает традиции, заложенные ее предшественницей - моделью Q.

Leica Q2 - единственная камера в своем классе, способная выдерживать даже самые неблагоприятные погодные условия благодаря уплотнениям, которые защищают ее от пыли и брызг. Классический дизайн и легендарный знак качества “Made in Germany”, интегрированный цифровой зум, включающий фокусные расстояния до 75 мм - все это выводит полнокадровую компактную Leica Q2 на новый уровень.

Раскройте свой творческий потенциал

Новая матрица с разрешением 47.3 МП и увеличенным цифровым зумом

Leica Q2 оснащается новой полнокадровой матрицей с разрешением 47.3 МП, которая позволяет осуществлять высоко детализированную фотосъемку и видеозапись формата 4К с потрясающим качеством в диапазоне ISO до 50 000. Сочетание самого светосильного в классе объектива и матрицы с высоким разрешением увеличивает возможности выбора композиций, а благодаря интегрированному цифровому зуму вы получаете возможность выбирать кадрирование объекта в соответствии с фокусным расстоянием 28, 35, 50 и 75 мм, всегда сохраняя при этом изображение с оригинальным разрешением 47.3 МП полной матрицы в формате DNG RAW.

Укрощение стихии

Ничто не помешает вам сделать кадр

Leica Q2 - единственная камера в своем классе, оснащенная защитным уплотнением против пыли и брызг. Это означает, что ей не страшны даже самые неблагоприятные погодные условия без какой-либо дополнительной защиты. Вы сможете вести съемку где угодно в любое время, сосредоточившись на том, что действительно важно - идеальном кадре.

Безграничный потенциал даже с одним объективом

Создан для идеальных снимков днем или ночью

Максимальное значение диафрагмы f/1.7 идеально подходит для съемки кадров, на которых объект будет отображаться с поразительной резкостью на фоне мягкого боке, и гарантирует прекрасное качество фотографий даже в самых сложных условиях освещения. Благодаря цифровому зуму до 75 мм Leica Q2 идеально подходит для уличной фотографии, а также архитектурной, пейзажной и портретной съемки. Диск переключения в режим макросъемки интегрирован в объектив. Повернув его, вы мгновенно уменьшите расстояние фокусировки всего до 17 см и сможете получить кадры невероятной резкости крупным планом. Сразу за ним находится колесо для мгновенного переключения между ручной и автоматической фокусировкой.

Четкая видимость в любое время

Благодаря новому электронному видоискателю с технологией OLED

Новый светодиодный видоискатель обладает разрешением 3.68 МП. Это позволяет получать идеальный вид и в любое время оценить, каким получится кадр, обеспечивая при этом глубину изображения и более высокую контрастность. В отличие от ЖК дисплея прошлого поколения, новая технология OLED электронного видоискателя Leica Q2 обеспечивает независимый контроль яркости каждого отдельного пикселя, что повышает контрастность и глубину цвета. Несмотря на мощность видоискателя с высоким разрешением, энергопотребление остается низким.

Видоискатель активируется, как только вы подносите камеру к глазу, и отображает объект в мельчайших деталях без ощутимых задержек по времени. Органы управления Leica Q2 интуитивно-понятны и обладают уникальными функциями, например, нажимное колесо диоптрийной коррекции на задней панели камеры предотвращает непреднамеренное изменение значения компенсации.

Высокая скорость

Запечатлейте ускользающие моменты с непревзойденной резкостью

Чтобы вы никогда не упустили долгожданный кадр, Leica Q2 оснащается системой автофокусировки, которая наводит резкость на объект всего за 0,15 с, что является самым быстрым значением в классе. Благодаря высокой скорости съемки до 10 кадров в секунду при полном разрешении 47.3 МП Leica Q2 позволяет запечатлеть что угодно в любой нужный вам момент.

Не ограничивайте свое творчество лишь фотосъемкой

Новая функция видеосъемки в формате 4К

Сочетание великолепного объектива Leica Summilux и возможность снимать видео с разрешением 4К открывает новые творческие горизонты. Новая Leica Q2 позволяет снимать потрясающее, «живое» видеоизображение в формате 4К с разрешением 3840 х 2160 пикселей и частотой 30 или 24 к/с. Кроме того, видео также можно снимать в формате full-HD с частотой 120, 60, 30 или 24 кадра в секунду.

Оставайтесь на связи

Благодаря новому приложению Leica FOTOS

Leica Q2 оснащена функцией Bluetooth, обеспечивающей быстрое беспроводное подключение с низким расходом энергии. После первой активации данное соединение автоматически сохраняется и остается доступным, когда камера отключается и включается повторно. Сочетание этой функции с приложением Leica FOTOS позволяет в любое время быстро и легко делиться фотографиями в социальных сетях, изменять многочисленные настройки камеры со смартфона или даже дистанционно управлять спуском затвора Leica Q2.

Сделано в Германии

Традиции непревзойденного качества

Концентрация на самом главном и одновременное использование всего доступного потенциала: Leica Q2 воплощает в себе высочайшее качество и основательность. При ее создании используются только самые высококачественные материалы, чтобы обеспечить максимальную надежность и долговечность. Корпус камеры выполнен из магния, что делает его прочным, надежным, но в то же время изысканным.