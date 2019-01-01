Компактный фотоаппарат Leica Q2
Код товара : УТ-00066326
Артикул : @ 19051
559 990 ₽
Гарантия 1 год. Авторизованный сервис.
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Инструкции и документы
Характеристики
Объектив
Объектив
Leica Summilux 28/1.7 Asph., 11 линз в 9 группах, 3 асферические линзы
Диаметр светофильтра, мм
49
Память и интерфейсы
Карта памяти
SD, SDHC, SDXC (UHS-I, UHS-II); для наилучшей производительности рекомендуются карты UHS-II
Вспышка
Внешняя вспышка
горячий башмак для вспышек Leica и совместимых, Х-синхронизация 1/500 c
Фотосъёмка
Баланс белого
автоматический, 5 предустановок, пользовательская настройка, установка температуры в К
Серийная съемка
3, 5 или 10 кадров/с
Цифровой зум
цифровой телеконвертер: 35, 50 или 75 мм, разрешение 30, 15 или 7 Мп. соответственно
Автоспуск
2, 12 c
Размер фотоизображения
8368 х 5584 и менее
Фокусировка
Функции автофокуса
фокусировка по контрасту изображения, 225 зон, определение лиц, следящая фокусировка, фокусировка по касанию экрана, макро от 17 см
Ручная фокусировка
есть, помощь: автоматическое увеличение или фокус-пикинг
Прочие особенности
Комплектация
камера, наплечный ремень, светозащитная бленда, крышка объектива, заглушка горячего башмака, аккумуляторная батарея, зарядное устройство, кабель питания
Особые характеристики
степень защиты от пыли и брызг IP52
Дата анонса
01.01.2019
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
мультизонный, центровзвешенный, точечный
Брекетинг экспозиции
3 или 5 снимков с градацией до +/- 3 EV, настройка шагами по 1⁄3 EV
Физические характеристики
Размеры
130 х 80 х 91.9 мм
Вес
652 г (только корпус), 734 г (с аккумулятором)
Матрица
Соотношение сторон
3:2
Датчик изображения
24 х 36 мм CMOS
Число эффективных пикселей, Мп
47.3
Светочувствительность
ISO 50 - 50000, Auto ISO
Источники питания
Питание
Leica BP-SCL4, 1860 мАч 7.2 В, 350 кадров по стандарту измерения CIPA
Страна производства
Страна производства
Германия
Видоискатель и дисплей
Диоптрийная коррекция
от -4 до +3 диоптрий
Видоискатель
OLED, прибл. 3.7 млн. точек (1280х960), «датчик глаза», вынос окулярной точки 21 м
Съёмка видео
Формат записи звука
AAC стерео
Видеосъемка
4K UHD 30 кадров/с, Cinema 4K 24 кадра/с, Full HD до 120 кадров/с
Описание
Каждая великая история заслуживает продолжения. Легендарная Leica Q не исключение. Новая Leica Q2 - идеальное сочетание самых важных функций и инноваций, непревзойденных технических характеристик и возможностей подключения, надежности и элегантности. Благодаря новой полнокадровой матрице с разрешением 47.3 МП, невероятно светосильному объективу Summilux 28 mm f/1.7 ASPH., быстрой автофокусировке, инновационной технологии OLED и неизменно элегантному дизайну Leica Q2 продолжает традиции, заложенные ее предшественницей - моделью Q.
Leica Q2 - единственная камера в своем классе, способная выдерживать даже самые неблагоприятные погодные условия благодаря уплотнениям, которые защищают ее от пыли и брызг. Классический дизайн и легендарный знак качества “Made in Germany”, интегрированный цифровой зум, включающий фокусные расстояния до 75 мм - все это выводит полнокадровую компактную Leica Q2 на новый уровень.
Раскройте свой творческий потенциал
Новая матрица с разрешением 47.3 МП и увеличенным цифровым зумом
Leica Q2 оснащается новой полнокадровой матрицей с разрешением 47.3 МП, которая позволяет осуществлять высоко детализированную фотосъемку и видеозапись формата 4К с потрясающим качеством в диапазоне ISO до 50 000. Сочетание самого светосильного в классе объектива и матрицы с высоким разрешением увеличивает возможности выбора композиций, а благодаря интегрированному цифровому зуму вы получаете возможность выбирать кадрирование объекта в соответствии с фокусным расстоянием 28, 35, 50 и 75 мм, всегда сохраняя при этом изображение с оригинальным разрешением 47.3 МП полной матрицы в формате DNG RAW.
Укрощение стихии
Ничто не помешает вам сделать кадр
Leica Q2 - единственная камера в своем классе, оснащенная защитным уплотнением против пыли и брызг. Это означает, что ей не страшны даже самые неблагоприятные погодные условия без какой-либо дополнительной защиты. Вы сможете вести съемку где угодно в любое время, сосредоточившись на том, что действительно важно - идеальном кадре.
Безграничный потенциал даже с одним объективом
Создан для идеальных снимков днем или ночью
Максимальное значение диафрагмы f/1.7 идеально подходит для съемки кадров, на которых объект будет отображаться с поразительной резкостью на фоне мягкого боке, и гарантирует прекрасное качество фотографий даже в самых сложных условиях освещения. Благодаря цифровому зуму до 75 мм Leica Q2 идеально подходит для уличной фотографии, а также архитектурной, пейзажной и портретной съемки. Диск переключения в режим макросъемки интегрирован в объектив. Повернув его, вы мгновенно уменьшите расстояние фокусировки всего до 17 см и сможете получить кадры невероятной резкости крупным планом. Сразу за ним находится колесо для мгновенного переключения между ручной и автоматической фокусировкой.
Четкая видимость в любое время
Благодаря новому электронному видоискателю с технологией OLED
Новый светодиодный видоискатель обладает разрешением 3.68 МП. Это позволяет получать идеальный вид и в любое время оценить, каким получится кадр, обеспечивая при этом глубину изображения и более высокую контрастность. В отличие от ЖК дисплея прошлого поколения, новая технология OLED электронного видоискателя Leica Q2 обеспечивает независимый контроль яркости каждого отдельного пикселя, что повышает контрастность и глубину цвета. Несмотря на мощность видоискателя с высоким разрешением, энергопотребление остается низким.
Видоискатель активируется, как только вы подносите камеру к глазу, и отображает объект в мельчайших деталях без ощутимых задержек по времени. Органы управления Leica Q2 интуитивно-понятны и обладают уникальными функциями, например, нажимное колесо диоптрийной коррекции на задней панели камеры предотвращает непреднамеренное изменение значения компенсации.
Высокая скорость
Запечатлейте ускользающие моменты с непревзойденной резкостью
Чтобы вы никогда не упустили долгожданный кадр, Leica Q2 оснащается системой автофокусировки, которая наводит резкость на объект всего за 0,15 с, что является самым быстрым значением в классе. Благодаря высокой скорости съемки до 10 кадров в секунду при полном разрешении 47.3 МП Leica Q2 позволяет запечатлеть что угодно в любой нужный вам момент.
Не ограничивайте свое творчество лишь фотосъемкой
Новая функция видеосъемки в формате 4К
Сочетание великолепного объектива Leica Summilux и возможность снимать видео с разрешением 4К открывает новые творческие горизонты. Новая Leica Q2 позволяет снимать потрясающее, «живое» видеоизображение в формате 4К с разрешением 3840 х 2160 пикселей и частотой 30 или 24 к/с. Кроме того, видео также можно снимать в формате full-HD с частотой 120, 60, 30 или 24 кадра в секунду.
Оставайтесь на связи
Благодаря новому приложению Leica FOTOS
Leica Q2 оснащена функцией Bluetooth, обеспечивающей быстрое беспроводное подключение с низким расходом энергии. После первой активации данное соединение автоматически сохраняется и остается доступным, когда камера отключается и включается повторно. Сочетание этой функции с приложением Leica FOTOS позволяет в любое время быстро и легко делиться фотографиями в социальных сетях, изменять многочисленные настройки камеры со смартфона или даже дистанционно управлять спуском затвора Leica Q2.
Сделано в Германии
Традиции непревзойденного качества
Концентрация на самом главном и одновременное использование всего доступного потенциала: Leica Q2 воплощает в себе высочайшее качество и основательность. При ее создании используются только самые высококачественные материалы, чтобы обеспечить максимальную надежность и долговечность. Корпус камеры выполнен из магния, что делает его прочным, надежным, но в то же время изысканным.