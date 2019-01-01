Компактный фотоаппарат Leica Q2
Код товара : УТ-00060690
Артикул : # 19051
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Характеристики
Объектив
Диаметр светофильтра, мм
49
Объектив
Leica Summilux 28/1.7 Asph., 11 линз в 9 группах, 3 асферические линзы
Фотосъёмка
Автоспуск
2, 12 c
Размер фотоизображения
8368 х 5584 и менее
Баланс белого
автоматический, 5 предустановок, пользовательская настройка, установка температуры в К
Серийная съемка
3, 5 или 10 кадров/с
Цифровой зум
цифровой телеконвертер: 35, 50 или 75 мм, разрешение 30, 15 или 7 Мп. соответственно
Съёмка видео
Формат записи звука
AAC стерео
Видеосъемка
4K UHD 30 кадров/с, Cinema 4K 24 кадра/с, Full HD до 120 кадров/с
Фокусировка
Функции автофокуса
фокусировка по контрасту изображения, 225 зон, определение лиц, следящая фокусировка, фокусировка по касанию экрана, макро от 17 см
Ручная фокусировка
есть, помощь: автоматическое увеличение или фокус-пикинг
Матрица
Датчик изображения
24 х 36 мм CMOS
Светочувствительность
ISO 50 - 50000, Auto ISO
Соотношение сторон
3:2
Число эффективных пикселей, Мп
47.3
Прочие особенности
Особые характеристики
степень защиты от пыли и брызг IP52
Дата анонса
01.01.2019
Комплектация
камера, наплечный ремень, светозащитная бленда, крышка объектива, заглушка горячего башмака, аккумуляторная батарея, зарядное устройство, кабель питания
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
мультизонный, центровзвешенный, точечный
Брекетинг экспозиции
3 или 5 снимков с градацией до +/- 3 EV, настройка шагами по 1⁄3 EV
Видоискатель и дисплей
Диоптрийная коррекция
от -4 до +3 диоптрий
Видоискатель
OLED, прибл. 3.7 млн. точек (1280х960), «датчик глаза», вынос окулярной точки 21 м
Память и интерфейсы
Карта памяти
SD, SDHC, SDXC (UHS-I, UHS-II); для наилучшей производительности рекомендуются карты UHS-II
Источники питания
Питание
Leica BP-SCL4, 1860 мАч 7.2 В, 350 кадров по стандарту измерения CIPA
Физические характеристики
Вес
652 г (только корпус), 734 г (с аккумулятором)
Размеры товара
130 х 80 х 91.9 мм
Вспышка
Внешняя вспышка
горячий башмак для вспышек Leica и совместимых, Х-синхронизация 1/500 c
Страна производства
Страна производства
Германия
Описание
Каждая великая история заслуживает продолжения. Легендарная Leica Q не исключение. Новая Leica Q2 - идеальное сочетание самых важных функций и инноваций, непревзойденных технических характеристик и возможностей подключения, надежности и элегантности. Благодаря новой полнокадровой матрице с разрешением 47.3 МП, невероятно светосильному объективу Summilux 28 mm f/1.7 ASPH., быстрой автофокусировке, инновационной технологии OLED и неизменно элегантному дизайну Leica Q2 продолжает традиции, заложенные ее предшественницей - моделью Q.
Leica Q2 - единственная камера в своем классе, способная выдерживать даже самые неблагоприятные погодные условия благодаря уплотнениям, которые защищают ее от пыли и брызг. Классический дизайн и легендарный знак качества “Made in Germany”, интегрированный цифровой зум, включающий фокусные расстояния до 75 мм - все это выводит полнокадровую компактную Leica Q2 на новый уровень.
Раскройте свой творческий потенциал
Новая матрица с разрешением 47.3 МП и увеличенным цифровым зумом
Leica Q2 оснащается новой полнокадровой матрицей с разрешением 47.3 МП, которая позволяет осуществлять высоко детализированную фотосъемку и видеозапись формата 4К с потрясающим качеством в диапазоне ISO до 50 000. Сочетание самого светосильного в классе объектива и матрицы с высоким разрешением увеличивает возможности выбора композиций, а благодаря интегрированному цифровому зуму вы получаете возможность выбирать кадрирование объекта в соответствии с фокусным расстоянием 28, 35, 50 и 75 мм, всегда сохраняя при этом изображение с оригинальным разрешением 47.3 МП полной матрицы в формате DNG RAW.
Укрощение стихии
Ничто не помешает вам сделать кадр
Leica Q2 - единственная камера в своем классе, оснащенная защитным уплотнением против пыли и брызг. Это означает, что ей не страшны даже самые неблагоприятные погодные условия без какой-либо дополнительной защиты. Вы сможете вести съемку где угодно в любое время, сосредоточившись на том, что действительно важно - идеальном кадре.
Безграничный потенциал даже с одним объективом
Создан для идеальных снимков днем или ночью
Максимальное значение диафрагмы f/1.7 идеально подходит для съемки кадров, на которых объект будет отображаться с поразительной резкостью на фоне мягкого боке, и гарантирует прекрасное качество фотографий даже в самых сложных условиях освещения. Благодаря цифровому зуму до 75 мм Leica Q2 идеально подходит для уличной фотографии, а также архитектурной, пейзажной и портретной съемки. Диск переключения в режим макросъемки интегрирован в объектив. Повернув его, вы мгновенно уменьшите расстояние фокусировки всего до 17 см и сможете получить кадры невероятной резкости крупным планом. Сразу за ним находится колесо для мгновенного переключения между ручной и автоматической фокусировкой.
Четкая видимость в любое время
Благодаря новому электронному видоискателю с технологией OLED
Новый светодиодный видоискатель обладает разрешением 3.68 МП. Это позволяет получать идеальный вид и в любое время оценить, каким получится кадр, обеспечивая при этом глубину изображения и более высокую контрастность. В отличие от ЖК дисплея прошлого поколения, новая технология OLED электронного видоискателя Leica Q2 обеспечивает независимый контроль яркости каждого отдельного пикселя, что повышает контрастность и глубину цвета. Несмотря на мощность видоискателя с высоким разрешением, энергопотребление остается низким.
Видоискатель активируется, как только вы подносите камеру к глазу, и отображает объект в мельчайших деталях без ощутимых задержек по времени. Органы управления Leica Q2 интуитивно-понятны и обладают уникальными функциями, например, нажимное колесо диоптрийной коррекции на задней панели камеры предотвращает непреднамеренное изменение значения компенсации.
Высокая скорость
Запечатлейте ускользающие моменты с непревзойденной резкостью
Чтобы вы никогда не упустили долгожданный кадр, Leica Q2 оснащается системой автофокусировки, которая наводит резкость на объект всего за 0,15 с, что является самым быстрым значением в классе. Благодаря высокой скорости съемки до 10 кадров в секунду при полном разрешении 47.3 МП Leica Q2 позволяет запечатлеть что угодно в любой нужный вам момент.
Не ограничивайте свое творчество лишь фотосъемкой
Новая функция видеосъемки в формате 4К
Сочетание великолепного объектива Leica Summilux и возможность снимать видео с разрешением 4К открывает новые творческие горизонты. Новая Leica Q2 позволяет снимать потрясающее, «живое» видеоизображение в формате 4К с разрешением 3840 х 2160 пикселей и частотой 30 или 24 к/с. Кроме того, видео также можно снимать в формате full-HD с частотой 120, 60, 30 или 24 кадра в секунду.
Оставайтесь на связи
Благодаря новому приложению Leica FOTOS
Leica Q2 оснащена функцией Bluetooth, обеспечивающей быстрое беспроводное подключение с низким расходом энергии. После первой активации данное соединение автоматически сохраняется и остается доступным, когда камера отключается и включается повторно. Сочетание этой функции с приложением Leica FOTOS позволяет в любое время быстро и легко делиться фотографиями в социальных сетях, изменять многочисленные настройки камеры со смартфона или даже дистанционно управлять спуском затвора Leica Q2.
Сделано в Германии
Традиции непревзойденного качества
Концентрация на самом главном и одновременное использование всего доступного потенциала: Leica Q2 воплощает в себе высочайшее качество и основательность. При ее создании используются только самые высококачественные материалы, чтобы обеспечить максимальную надежность и долговечность. Корпус камеры выполнен из магния, что делает его прочным, надежным, но в то же время изысканным.