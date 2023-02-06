Зарядное устройство и аккумулятор Leica Twin Battery Charger S #16011 + 14429 S-Camera Battery (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00065237
Артикул : б/у-Ф1 КС 2023-02-06/04
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации
31 500 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
# 4096094
В комплекте: Зарядное устройство, кабель питания, аккумулятор
Гарантия: 14 дней
Код товара: 130237
Зарядное устройство на 2 аккумулятора Leica Twin Battery Charger S #16011 и 1 аккумулятор 14429 S-Camera Battery.