Описание

Оптический дальномер Leica Pinmaster II - обеспечивает точные измерения расстояний до 750 метров с 7-кратным увеличением и точным прицеливанием на объект, что делает его незаменимым помощником как на тренировках, так и на профессиональных соревнованиях по гольфу. Благодаря баллистической системе, разработанной специально для занятий гольфом - ACD, которая компенсирует отклонение на угол, вы можете постоянно повышать ваши профессиональные навыки игры. Оптика дальномера надежно защищена от воды специальным покрытием AquaDura, что позволяет спокойно использовать прибор при активных занятиях спортом, путешествиях и охоте.



Технические характеристики

Диаметр объектива 24 мм.

Точность ± 1 от 1 до 366 м / ± 2 до 732 м / ± 0,5% на более 732 м.

Ресурс батареи рассчитан на 2000 измерений при 20 °C.

Прочный корпус из углеродного пластика.

Особенности работы

Прибор может работать как в стандартном режиме наблюдения, так и в режиме сканирования. Таким образом, вы можете использовать Leica Pinmaster II для непрерывного измерения, при котором новое значение отображается каждые 0,5 секунды. Этот режим особенно удобен при измерении расстояния до флагштоков или других мелких предметов. Дисплей обеспечивает четкое изображение при любых условиях освещения.

Специальное покрытие корпуса оптического дальномера из углеродного пластика позволяет прибору сохранять работоспособность после кратковременного погружения в воду на глубину до 1 метра. Линзы также надежно защищены от попадания пыли, грязи и воды специальным покрытием AquaDura.

Возможность переключения единиц измерения между метрами и ярдами позволяет удобно использовать прибор в странах, где не используется метрическая система исчисления. Благодаря своим компактным размерам и специальному ручному ремешку дальномер удобно носить с собой без риска потерять или уронить.