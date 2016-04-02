Оптический прицел Leica Magnus 2.4-16x56 i L-4a, с планкой
Код товара : УТ-00064264
Артикул : 54131
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Страна производства
Германия
Описание
В отличие от других оптических прицелов, исключительно низкое виньетирование Magnus 2,4-16x56 i обеспечивает дополнительную яркость при низких коэффициентах увеличения. Его передняя линза большого диаметра, высокоэффективный входной зрачок со средним увеличением и превосходное высочайшее значение светопередачи около 92 % обеспечивают оптимальную идентификацию вплоть до последних минут достаточного для охоты освещения. Максимальное 16-кратное увеличение идеально подходит для обеспечения впечатляющей точности выстрелов на дальние расстояния.
В сочетании с выдающейся системой затвора Leica высокие характеристики светопередачи оптического прицела обеспечивают больше света в любых условиях, особенно при использовании низких коэффициентов увеличения. Рассеянный свет и виньетирование значительно снижены, а контрастность повышена. В сочетании с большим увеличением это обеспечивает надежную идентификацию на разных дистанциях стрельбы, от самых коротких до очень больших.
Подробные технические характеристики доступны в файле Инструкция.
Комплектация:
- Оптический прицел
- Защитные крышки
- 1 кнопочный литиевый элемент питания (CR 2032)
- Салфетка для очистки оптики
- Инструкция