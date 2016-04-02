Описание

В отличие от других оптических прицелов, исключительно низкое виньетирование Magnus 2,4-16x56 i обеспечивает дополнительную яркость при низких коэффициентах увеличения. Его передняя линза большого диаметра, высокоэффективный входной зрачок со средним увеличением и превосходное высочайшее значение светопередачи около 92 % обеспечивают оптимальную идентификацию вплоть до последних минут достаточного для охоты освещения. Максимальное 16-кратное увеличение идеально подходит для обеспечения впечатляющей точности выстрелов на дальние расстояния.

В сочетании с выдающейся системой затвора Leica высокие характеристики светопередачи оптического прицела обеспечивают больше света в любых условиях, особенно при использовании низких коэффициентов увеличения. Рассеянный свет и виньетирование значительно снижены, а контрастность повышена. В сочетании с большим увеличением это обеспечивает надежную идентификацию на разных дистанциях стрельбы, от самых коротких до очень больших.

Подробные технические характеристики доступны в файле Инструкция.

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