Оптический прицел Leica Magnus 1.8-12x50 i L-4a BDC
Код товара : УТ-00064262
Артикул : 53162
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Гарантия производителя 2 года
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Страна производства
Германия
Описание
Благодаря своим компактным размерам и большому объективу 50 мм это чрезвычайно универсальный прицел для стрельбы из скрадка и при преследовании. Его выдающийся коэффициент увеличения и минимальный зум в 1,8 раза делают его идеальным выбором и для загонной охоты. Этот оптический прицел идеально подходит для пользователей, для которых фокусное расстояние 56 мм слишком велико, но способность концентрации световых лучей прицелом на 42 мм кажется слишком низкой. Он объединяет в себе такие преимущества, как компактная конструкция, универсальность применения, очень простой монтаж и первоклассная оптика.
Сочетание минимального виньетирования и большого эффективного диаметра линзы объектива обеспечивает исключительную способность к концентрации света, а выдающееся высочайшее значение светопередачи около 92 % обеспечивает оптимальную идентификацию вплоть до последних минут достаточного для охоты освещения. Большое поле обзора обеспечивает лучшую обзорность, а значит, более быстрое прицеливание.
Подробные технические характеристики доступны в файле Инструкция.
Комплектация:
- Оптический прицел
- Защитная крышка для транспортировки
- Свидетельство о поверке
- 1 кнопочный литиевый элемент питания (CR 2032)
- Салфетка для очистки оптики
- Набор колец для калибровки 12 BDC Direct Dial Rings (EU1-EU12)
- Информация по безопасности