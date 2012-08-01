Описание

Благодаря своим компактным размерам и большому объективу 50 мм это чрезвычайно универсальный прицел для стрельбы из скрадка и при преследовании. Его выдающийся коэффициент увеличения и минимальный зум в 1,8 раза делают его идеальным выбором и для загонной охоты. Этот оптический прицел идеально подходит для пользователей, для которых фокусное расстояние 56 мм слишком велико, но способность концентрации световых лучей прицелом на 42 мм кажется слишком низкой. Он объединяет в себе такие преимущества, как компактная конструкция, универсальность применения, очень простой монтаж и первоклассная оптика.

Сочетание минимального виньетирования и большого эффективного диаметра линзы объектива обеспечивает исключительную способность к концентрации света, а выдающееся высочайшее значение светопередачи около 92 % обеспечивает оптимальную идентификацию вплоть до последних минут достаточного для охоты освещения. Большое поле обзора обеспечивает лучшую обзорность, а значит, более быстрое прицеливание.

Подробные технические характеристики доступны в файле Инструкция.

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