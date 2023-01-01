Описание

Благодаря сочетанию максимальной разрешающей способности, чрезвычайно широкого обзора и поразительно широкого поля обзора 44 метра на расстоянии 100 метров, оптический прицел Leica Magnus 1-6,3x24 обеспечивает значительно большую безопасность и успешность охоты. Большой выходной зрачок и четкая яркая красная точка гарантируют чрезвычайно быстрое и точное наведение на цель, особенно при стрельбе по движущейся цели. Модели L-3D и L-4a отличаются формой перекрестия, они также выпускаются в двух вариантах: с планкой или без нее.

Прицел имеет широкий диапазон зума, от 1 до 6.3 крат, и интеллектуальную функцию автоматического отключения питания. В сочетании с чрезвычайно компактной конструкцией эти функции делают Magnus 1-6.3x24 i необычайно надежным и универсальным спутником на любой охоте.

Подробные технические характеристики доступны в файле Инструкция.

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