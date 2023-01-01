Дизайн соответствует оптическим характеристикам. Пуристический дизайн Fortis 6 особенно нравится охотникам, которые ценят неподвластную времени простоту и скромность стиля и бескомпромиссное совершенство. Превосходное распознавание деталей и уникальная четкость изображения обеспечивают замечательный комфорт при наблюдении вплоть до конца светлого времени охоты. Широкий диапазон регулировки увеличения обеспечивает гибкое и универсальное использование при любом способе охоты, будь то выслеживание, загонная охота или стрельба из скрадка.