Оптический прицел Leica Fortis 6 2,5-15x56 i L-4a
Код товара : УТ-00064243
Артикул : 50080
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Дизайн соответствует оптическим характеристикам. Пуристический дизайн Fortis 6 особенно нравится охотникам, которые ценят неподвластную времени простоту и скромность стиля и бескомпромиссное совершенство. Превосходное распознавание деталей и уникальная четкость изображения обеспечивают замечательный комфорт при наблюдении вплоть до конца светлого времени охоты. Широкий диапазон регулировки увеличения обеспечивает гибкое и универсальное использование при любом способе охоты, будь то выслеживание, загонная охота или стрельба из скрадка.
Подробные технические характеристики доступны в файле Инструкция.
Комплектация:
- Оптический прицел
- Защитные крышки
- 1 кнопочный литиевый элемент питания (CR 2032)
- Салфетка для очистки оптики
- Информация по безопасности