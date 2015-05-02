Оптический прицел Leica Amplus 6 2.5-15x56i L-4a, BDC
Код товара : УТ-00064252
Артикул : 50410
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Гарантия производителя 2 года
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Страна производства
Германия
Описание
Для всех практичных охотников новая серия оптических прицелов Leica Amplus 6 станет привлекательной точкой входа в премиум-класс. Хорошо сбалансированная высококачественная оптика имеет четкую и ярко подсвеченную прицельную точку, 6-кратный зум, большой выходной зрачок для превосходной видимости в сумерки и ночью, а также широкое поле зрения. Прочная, защищенная конструкция делает Leica Amplus 6 идеальным выбором для бескомпромиссного использования на любой местности и в самых неблагоприятных погодных условиях. Качество изготовления прицела обеспечивает подлинное тактильное наслаждение от работы с ним, а также высокую скорость и точность настройки в решающие моменты.
Подробные технические характеристики доступны в файле Инструкция.
Комплектация:
- Оптический прицел
- 1 кнопочный литиевый элемент питания (CR 2032)
- Салфетка для очистки оптики
- Инструкция