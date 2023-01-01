Салфетка из микрофибры Leica для чистки оптики, походная
Код товара : УТ-00064132
Артикул : 96707
890 ₽
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Характеристики
Средства по уходу за фотоаппаратом
Назначение
Чистка оптики
Описание
Салфетка из микрофибры для эффективной и бережной очистки оптики (объективов, биноклей и так далее). Небольшой чехол с фирменным логотипом Leica оснащен карабином, поэтому салфетку можно прикрепить таким образом, чтобы она всегда была под рукой: например, повесить на ремешок бинокля, на лямку рюкзака или на петлю брюк.