Блокнот Leica Notebook Hardcover, А5, черный с красным
Код товара : УТ-00064165
Артикул : 98271
2 430 ₽
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Описание
- Резинка, обрез страниц и закладка выполнены в фирменном цвете Leica Camera Red
- Цвет и материал обложки: черный, кожа Aston
- Цвет бумаги и листы: слоновая кость, 100 страниц
- Чехол для документов и секретный вкладыш
- Разметка страниц: линованная с номерами страниц
- Плотность бумаги : 80 г/см2
- Логотип Leica
Управляйте делами со стилем – этот элегантный блокнот с твердой обложкой из натуральной кожи с тиснением логотипа Leica предлагает достаточно места для встреч, планов и впечатлений, одновременно подчеркивая вашу страсть к фотографии. Вести записи особенно приятно на бумаге цвета слоновой кости. Что может быть лучше для организации вашего дня и записи хороших идей?