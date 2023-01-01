Управляйте делами со стилем – этот элегантный блокнот с твердой обложкой из натуральной кожи с тиснением логотипа Leica предлагает достаточно места для встреч, планов и впечатлений, одновременно подчеркивая вашу страсть к фотографии. Вести записи особенно приятно на бумаге цвета слоновой кости. Что может быть лучше для организации вашего дня и записи хороших идей?