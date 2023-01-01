Бинокль Leica Noctivid 8x42, черный
Код товара : УТ-00050753
Артикул : 40384
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Характеристики
Физические характеристики
Вес
853 г
Страна производства
Германия
Комплектация
неопреновый ремень, крышка объективов, крышка окуляров, тканевый чехол (Cordura)
Вес (брутто), г
1.100
Характеристики
Относительная яркость
27
Сумеречный фактор (максимум)
18.3
Расстояние между окулярами
56 - 74 мм
Диаметр линз, мм
42
Призма
Roof
Диаметр выходного зрачка, мм
5.2
Угол поля зрения
7.7°
Описание
Серия Noctivid предназначена для наблюдения ночью и в сумерки: увеличенный диаметр выходного зрачка обеспечивает исключительную яркость. Оптическое стекло производства Schott AG гарантирует кристально четкое изображение без цветовых искажений. Фирменное многослойное просветляющее покрытие HDC Plus, которым покрыты все линзы и призмы данного бинокля, обеспечивает коэффициент пропускание света 92%, потеря света минимальна.
Сложная, усовершенствованная оптическая схема биноклей Noctivid минимизирует потери резкости от центра к краю изображения, а также значительно снижает оптическую дисторсию. Благодаря минимальной дистанции фокусировки всего 1.9 м и быстрой центральной фокусировке на больших дистанциях, вы не потеряете свою цель, даже если она быстро перемещается.
Бинокли Noctivid выполняются в легком и прочном корпусе из магниевого сплава, с защитой от проникновения воды при погружении на глубину до 5 метров, а также с заполнением внутреннего объема азотом – для предотвращения запотевания линз. На металлические поверхности наносится специальный износостойкий лак, часть элементов прорезинена для защиты от проскальзывания. Бинокли идеально сбалансированы и очень компактны для своих характеристик, что обеспечивает комфорт как при ношении, так и при длительном наблюдении.