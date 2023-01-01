Описание

Серия Noctivid предназначена для наблюдения ночью и в сумерки: увеличенный диаметр выходного зрачка обеспечивает исключительную яркость. Оптическое стекло производства Schott AG гарантирует кристально четкое изображение без цветовых искажений. Фирменное многослойное просветляющее покрытие HDC Plus, которым покрыты все линзы и призмы данного бинокля, обеспечивает коэффициент пропускание света 92%, потеря света минимальна.

Сложная, усовершенствованная оптическая схема биноклей Noctivid минимизирует потери резкости от центра к краю изображения, а также значительно снижает оптическую дисторсию. Благодаря минимальной дистанции фокусировки всего 1.9 м и быстрой центральной фокусировке на больших дистанциях, вы не потеряете свою цель, даже если она быстро перемещается.

Бинокли Noctivid выполняются в легком и прочном корпусе из магниевого сплава, с защитой от проникновения воды при погружении на глубину до 5 метров, а также с заполнением внутреннего объема азотом – для предотвращения запотевания линз. На металлические поверхности наносится специальный износостойкий лак, часть элементов прорезинена для защиты от проскальзывания. Бинокли идеально сбалансированы и очень компактны для своих характеристик, что обеспечивает комфорт как при ношении, так и при длительном наблюдении.