Описание

Код товара: 132897

Тип объектива

стандартный

Фокусное расстояние

постоянное

Байонет

Leica M

Фокусное расстояние

50 мм

Диафрагма

f/0.95

Минимальное расстояние фокусировки

1 м

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: минимальные следы эксплуатации, потёртости и царапины на передней крышке, маленький скол краски на передней части в области резьбы для фильтров, тугой ход геликоида (кольца фокусировки).

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: 4092251

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, кожаный кофр, коробка, документы

Гарантия 14 дней.