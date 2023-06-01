Объектив Leica Noctilux-M 50mm f/0.95 ASPH black арт. 11602 (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00067897
Артикул : б/у-Ф1 КС 2023-06-01/01
Причина уценки:
минимальные следы эксплуатации, потёртости и царапины на передней крышке, маленький скол краски на передней части в области резьбы для фильтров, тугой ход геликоида (кольца фокусировки).
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 132897
Тип объектива
стандартный
Фокусное расстояние
постоянное
Байонет
Leica M
Фокусное расстояние
50 мм
Диафрагма
f/0.95
Минимальное расстояние фокусировки
1 м
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: минимальные следы эксплуатации, потёртости и царапины на передней крышке, маленький скол краски на передней части в области резьбы для фильтров, тугой ход геликоида (кольца фокусировки).
s\n: 4092251
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, кожаный кофр, коробка, документы
Гарантия 14 дней.