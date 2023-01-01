Описание

LEICA NOCTILUX-M 50 мм f / 0.95 ASPH. обладает рядом исключительных достоинств. Существенно лучшая светосила (на 11%) достигнута в корпусе практически того же диаметра, что у предыдущей модели NOCTILUX-M 50 мм f / 1, лишь при немного большей длине. Оптическое качество нового объектива значительно улучшено, однако при этом сохранен характерный, чуть мягкий рисунок его предшественника. LEICA NOCTILUX-M 50 мм f / 0.95 ASPH. демонстрирует великолепное качество изображения уже на полностью открытой диафрагме; оно незначительно ухудшается к краям, но при съемке цифровыми камерами Leica M8 / М8.2 этот эффект заметен слабее, т.к сенсор уменьшенного размера не захватывает краевые зоны. При последовательном диафрагмировании качество неуклонно возрастает и достигает максимума по всему полю кадра на значении f /5.6. Даже при съемке с близких расстояний качество изображения в целом сохраняется благодаря применению в конструкции объектива «плавающего» оптического элемента. Уровень виньетирования поразительно низок для столь светосильного объектива и составляет всего 3,2 ступени EV на полностью открытой диафрагме в формате 35 мм или около 1,5 EV на моделях Leica M8 / M8.2. Начиная с диафрагмы f / 2 виньетирование, обусловленное конструкцией объектива, практически исчезает — остаётся лишь естественное для любой оптической системы затемнение по краям изображения. Остаточная дисторсия имеет бочкообразный характер, но не превышает значения 1% и поэтому совершенно незаметна при съемке. Объектив построен по двойной схеме Гаусса и состоит из восьми линз для достижения наивысших оптических показателей. Пять линз сделаны из оптического стекла с аномальной частичной дисперсией для исправления цветовых отклонений, причем три из них обладают еще и сверхвысокой преломляющей способностью. Две асферические поверхности, из-за большого диаметра линз, получают методом прецизионной шлифовки и полировки. Для сохранения высокого качества изображения при съемке с близкого расстояния крайняя задняя линза двигается в процессе фокусировки независимо от остальных.

Резюме: LEICA NOCTILUX-M 50 мм f / 0.95 ASPH. — уникальный объектив высшего класса. При исключительной светосиле он дает качество изображения на уровне лучших современных объективов, и его выпуск в очередной раз увеличивает фотографические возможности системы Leica M.

По материалам Leica.