Наглазники Leica для биноклей Noctivid, с боковой шторкой
Код товара : УТ-00064173
Артикул : 42067
3 250 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Наглазники с широкой боковой шторкой заменяют стандартные наглазники биноклей серии Noctivid. Шторка блокирует боковой свет, что обеспечивает более комфортное и сфокусированное наблюдение. Когда она не требуется, шторка просто отгибается в сторону. В комплекте также идет крышка окуляров.