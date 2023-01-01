Наглазники с широкой боковой шторкой заменяют стандартные наглазники биноклей серии Noctivid. Шторка блокирует боковой свет, что обеспечивает более комфортное и сфокусированное наблюдение. Когда она не требуется, шторка просто отгибается в сторону. В комплекте также идет крышка окуляров.