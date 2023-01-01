Набор Leica BDC Direct dial set, 12 колец, EU 1 - EU 12
Код товара : УТ-00064177
Артикул : 59015
10 940 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 10 лет
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Набор колец Leica BDC Direct dial set предназначается для оптических прицелов Leica, оснащенных механизмом баллистической калибровки BDC (Bullet Drop Compensation). Замените стандартное кольцо, идущее в комплекте с BDC, на одно из колец комплекта (в зависимости от калибра, типа патронов, засыпки пороха) для более быстрой и более точной настройки прицела.