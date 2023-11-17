Настольный штатив Leica 14100 (Manfrotto), резьба 1/4" (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00071559
Артикул : б/у-Ф1 КС 2023-11-17/01
Причина уценки:
царапины у основания триноги, отклеивается накладка на площадке головы
7 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 136559
складной настольный штатив, версия с винтом 1/4 + большая шаровая головка с резьбой 1/4
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: царапины у основания триноги, отклеивается накладка на площадке головы
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Комплектация: штатив с винтом 1/4 + шаровая головка с резьбой 1/4
Гарантия 14 дней.
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