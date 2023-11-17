Описание

Код товара: 136559

складной настольный штатив, версия с винтом 1/4 + большая шаровая головка с резьбой 1/4

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: царапины у основания триноги, отклеивается накладка на площадке головы

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Комплектация: штатив с винтом 1/4 + шаровая головка с резьбой 1/4

Гарантия 14 дней.

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