Описание

Leica M6 – икона аналоговой фотографии

Легендарная Leica M6 – это настоящая икона. Простая в управлении, интуитивно понятная, компактная и сдержанная, она позволяет вам находиться в центре событий – и испытывать настоящие эмоции. С 1984 года этот фотоаппарат выбирают многие лучшие фотографы мира, которые использовали его для создания бесчисленных культовых изображений.

Важный этап в истории компании

Среди дальномерных камер Leica версия M6 играет особую роль: она выпускалась с 1984 по 2002 год (общий тираж около 175 000 экземпляров). Это привело к появлению многочисленных фотографий, которые сегодня представляют собой фрагмент современной истории. Сегодня Leica M6, которую изготавливают вручную в Германии, является чрезвычайно надёжным компаньоном для всех тех, кто ценит сознательный опыт работы с аналоговой фотографией.

Механический дальномер

Дальномер – это сердце каждой камеры Leica M. Вид, который он передаёт, исключительно яркий с отличной контрастностью, и он позволяет вам наблюдать сцену за рамками кадра. Это даёт вам более полное представление происходящего сюжета, перспективы, а также полный контроль при фокусировке и экспонировании. В M6 используется механический дальномер с увеличением видоискателя 0.72х, изготовленный вручную из более чем 100 отдельных деталей. Leica M6 поддерживает TTL замер освещенности (через объектив), необходимость коррекции экспозиции отображается в нижней части видоискателя. Фокусировка выполняется с использованием функции наложенного изображения или разделения изображения. Оба варианта идеально подходят для быстрой фокусировки с предельной точностью даже при плохом освещении.

Всегда готова к решающему моменту

Расширьте границы, реагируйте быстрее. Технология дальномера в M6 позволяет вам видеть за рамками изображения, так что вы можете точно определить подходящий момент для спуска затвора. Подсвеченные рамки выделяют поле изображения для шести фокусных расстояний: попарно для 28 и 90 мм, 35 и 135 мм, а также 50 и 75 мм. После установки объектива соответствующее фокусное расстояние автоматически отображается в видоискателе в виде рамок. Кроме того, все остальные рамки могут быть отображены в дальномере с помощью переключателя полей: это сделано для старых объективов Leica и адаптированных объективов других производителей, которые не распознаются камерой автоматически.

Культовый дизайн

Десятилетиями камеры M не только помогали создавать культовые изображения, они сами стали иконами. Простая элегантность, абсолютная надёжность и высококачественные материалы сочетаются в культовом дизайне, который отличает каждую камеру M. Дизайн, который выдерживает испытание временем. Долговечность камеры M6 обеспечивается благодаря покрытию с высокой устойчивостью к царапинам, крышке из цельной латуни и прочному дерматину. Кроме того, антибликовое покрытие стеклянных поверхностей защищает от рассеянного света. Верное оригиналу 1984 года, новое поколение украшено красным логотипом Leitz.

Истинная ценность сохраняется

Тенденции приходят и уходят, но реальные ценности выдерживают испытание временем, поскольку передаются из поколения в поколение. Камеры и объективы Leica являются воплощением традиционных ценностей долговечности, надёжности и качества. Они представляют собой реальное, осязаемое качество, достигнутое благодаря лучшим материалам и точности механизмов. Leica всегда изготавливала свою технику вручную, создавая непревзойденные механические и оптические шедевры, постоянно устанавливая новые стандарты. Подлинное, осязаемое качество «Сделано в Германии», единственная цель которого – предоставить вам максимальную свободу вашей фотографии в любое время.

С подробными техническими характеристиками можно ознакомиться в файле «Инструкция».

Комплект поставки

Leica M6 Body

Крышка байонета камеры

Наплечный ремень

Краткая инструкция

Регистрационный флаер

Элемент питания DL1/3N 3 В

Крышка отсека для элементов питания с пазом

Свидетельство о поверке

Обратите внимание: объектив не входит в комплект.