Дальномерный фотоаппарат Leica M11, черный
Код товара : УТ-00066732
Артикул : @ 20200
949 900 ₽
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Характеристики
Объектив
Объектив
нет в комплекте, объективы Leica M
Оптический зум
(зависит от объектива)
Фотосъёмка
Автоспуск
2, 12 с
Размер фотоизображения
DNG: 9528 x 6328 (60.3 Мп), 7416 x 4928 (36.5 Мп), 5272 x 3498 (18.4 Мп), JPEG: 9504 x 6320, 7392 x 4896, 5248 x 3472
Баланс белого
авто, 8 предустановок, ручной, установка температуры в К (2000 - 11500 К)
Серийная съемка
4.5 кадров в секунду, буферная память 3 Гб (15 снимков в DNG, более 100 снимков в JPEG до заполнения)
Цветовое пространство
sRGB
Фокусировка
Ручная фокусировка
есть, ручная фокусировка с помощью оптического дальномера
Матрица
Датчик изображения
24 х 36 мм CMOS (без сглаживающего фильтра)
Светочувствительность
ISO 64 - 50 000
Соотношение сторон
3:2
Число эффективных пикселей, Мп
60.3
Прочие особенности
Дата анонса
13.01.2022
Комплектация
аккумулятор, зарядное устройство с кабелем питания, ремешок, кабель USB-C / Lightning, крышка «горячего башмака», крышка камеры
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
TTL-замер: при использовании оптического видоискателя: только центровзвешенный. При исп. LiveView: центровзвешенный, оценочный или точечный
Видоискатель и дисплей
Диоптрийная коррекция
от -3 до +3 дптр.
Видоискатель
оптический дальномерный с автоматическим исправлением параллакса, увеличение 0.73х
Память и интерфейсы
Внутренняя память
65536
Карта памяти
SD, SDHC, SDXC (UHS-II), до 2 Тб.
Процессор
Процессор
Leica Maestro III
Источники питания
Питание
литий-ионный аккумулятор BP-SCL7, 1800 мАч, приблизительно 700 снимков по стандарту измерения CIPA (1700 снимков по стандарту измерения Leica)
Физические характеристики
Вес
530 г (с аккумулятором и картой памяти)
Размеры товара
139 x 80 x 38.5 мм (с выступающими частями)
Вспышка
Внешняя вспышка
горячий башмак для вспышек Leica SF26, SF40 и др. совместимых, Х-синхр. 1/180 с.
Описание
- Компактная дальномерная камера
- Полнокадровая КМОП-матрица с обратной засветкой и технологией вариативного разрешения Triple Resolution
- Процессор Maestro III
- Внутренняя память - 64 ГБ
- ISO от 64 до 50.000
- Электронный затвор с выдержкой до 1/16000 секунды
- Матричный замер экспозиции в режиме дальномера
- Порт USB-C
- Сертифицировано Apple “Made for iPhone and iPad”
Расширяйте горизонты творческой свободы с Leica M11. M11 – эталон среди дальномерных камер – после основательного обновления приобрела дополнительные функции, позволяющие решать любые задачи. Специально созданная полнокадровая КМОП-матрица с обратной засветкой, оснащенная технологией вариативного разрешения Triple Resolution, предоставляет вам право выбора подходящего разрешения для ваших фотографий – 60, 36 или 18 Мегапикселей. Камера поможет максимально точно передать ваше творческое видение благодаря беспрецедентному уровню детализации и широкому диапазону ISO. Зарядите новый мощный аккумулятор и подсоедините камеру через USB-C порт. Встроенная память объёмом 64 GB надёжно сохранит большое количество файлов.