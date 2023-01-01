Линза диоптрийной коррекции Leica M +0.5 дптр
Код товара : УТ-00063901
Артикул : 14350
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Гарантия производителя 2 года
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Описание
Корректирующие линзы Leica M обеспечивают оптимальное соответствие человеческого зрения и камеры, при этом компоновка изображений в видоискателе становится более точной и комфортной. Доступны следующие классы этих линз: +/− 0,5, 1, 1,5, 2 и 3 диоптрии. Обратите внимание, что видоискатель камеры Leica M по умолчанию настроен на оптическую силу в −0,5 диоптрии, чтобы обеспечивать комфортный просмотр через видоискатель на средних расстояниях.
Для камер Leica семейств М10 и М11 необходим резьбовой адаптер 24001.