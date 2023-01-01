Аккумулятор Leica BP-SCL1 для M9, М8.2, M8, Monochrom
Код товара : 00000050143
Артикул : 14464
10 530 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Leica 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.060
Описание
Оригинальный литий-ионный аккумулятор Leica для M8, M8.2, M9, M9-P, M Monochrom. Емкость 1900 мАч, 3.7 В. Рассчитан на продолжительную работу, не обладает эффектом памяти и легко восстанавливает работоспособность после глубокого разряда.