Оригинальный литий-ионный аккумулятор Leica для M8, M8.2, M9, M9-P, M Monochrom. Емкость 1900 мАч, 3.7 В. Рассчитан на продолжительную работу, не обладает эффектом памяти и легко восстанавливает работоспособность после глубокого разряда.