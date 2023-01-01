Чехол для прицела Leica неопреновый, M / 42 мм, черный
Код товара : УТ-00064070
Артикул : 59026
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Страна производства
Германия
Описание
Фирменный чехол с логотипом Leica, подходит для всех моделей оптических прицелов Leica с диаметром передней линзы 42 мм. Мягкий и водостойкий неопрен отлично защищает от дождя и снега, пыли и грязи, а также от случайных ударов. Это эластичный материал, поэтому чехол буквально одним движением натягивается на прицел и также легко снимается, ременная петля позволяет делать это даже в перчатках. Вся неопреновая продукция Leica Sport Optics производится в Германии в сотрудничестве с Niggeloh, производителем охотничьего снаряжения премиум-класса с выдающейся репутацией.
Выпускается в 5 размерах и 4 вариантах окраски.
Длина чехла размера М: 305 мм.