Фирменный чехол с логотипом Leica, подходит для всех моделей оптических прицелов Leica с диаметром передней линзы 42 мм. Мягкий и водостойкий неопрен отлично защищает от дождя и снега, пыли и грязи, а также от случайных ударов. Это эластичный материал, поэтому чехол буквально одним движением натягивается на прицел и также легко снимается, ременная петля позволяет делать это даже в перчатках. Вся неопреновая продукция Leica Sport Optics производится в Германии в сотрудничестве с Niggeloh, производителем охотничьего снаряжения премиум-класса с выдающейся репутацией.