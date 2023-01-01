Этот прочный и износостойкий неопреновый чехол с плечевыми ремнями не только надежно защитит ваш APO-Televid 82 W от любых погодных условий и ударов, но и гарантирует, что он будет готов к использованию в любое время, когда вам это понадобится. Благодаря продуманной системе закрывания - с дополнительными отверстиями для передней линзы, окуляра, фокусировочного барабана и крепления для штатива.