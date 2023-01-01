Крышка окуляра Leica для APO-Televid 82 W, неопрен, коричневая
Код товара : УТ-00064057
Артикул : 42070
17 820 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Этот прочный и износостойкий неопреновый чехол с плечевыми ремнями не только надежно защитит ваш APO-Televid 82 W от любых погодных условий и ударов, но и гарантирует, что он будет готов к использованию в любое время, когда вам это понадобится. Благодаря продуманной системе закрывания - с дополнительными отверстиями для передней линзы, окуляра, фокусировочного барабана и крепления для штатива.