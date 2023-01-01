Защитите передний элемент объектива Leica Noctilux-M 50mm f/0.95 ASPH от царапин, грязи, пыли и ударов с помощью этой серебристой крышки объектива. Изготовленная из прочного металла с анодированным покрытием для защиты от коррозии, крышка обеспечивает надежную защиту, когда объектив не используется.