Крышка объектива Leica M 50mm f/0.95 ASPH., серебристая
Код товара : УТ-00063887
Артикул : 14053
6 480 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года.
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Описание
Защитите передний элемент объектива Leica Noctilux-M 50mm f/0.95 ASPH от царапин, грязи, пыли и ударов с помощью этой серебристой крышки объектива. Изготовленная из прочного металла с анодированным покрытием для защиты от коррозии, крышка обеспечивает надежную защиту, когда объектив не используется.