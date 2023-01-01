Крышка объектива Leica M 28mm f/2.8, M 35mm f/2, M 35mm f/2.5, M 50mm f/2.5, чёрная
Код товара : УТ-00063911
Артикул : 14474
2 840 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Ремень для переноски из тонкой коричневой кожи имеет элегантный вид и украшен рельефным логотипом Leica. Кожаный ремень для переноски доступен в черном, коричневом и красном цвете. Он не может использоваться одновременно с чехлом, надетым на камеру Leica D-Lux 7.