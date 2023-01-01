Крышка Leica для объектива E67
Код товара : УТ-00063942
Артикул : 16045
2 840 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Обеспечивает защиту линз от грязи и легких механических повреждений. Фиксация пружинная. Материал: пластик.
- Крышка подходит для следующих объективов S:
- Leica APO-Summicron-SL 75 мм, f/2, ASPH
- Leica APO-Summicron-SL 90 мм, f/2, ASPH