Крышка для объектива Leica E46
Код товара : УТ-00063899
Артикул : 14231
2 840 ₽
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Описание
Передняя крышка для объективов Leica M с диаметром резьбы E46. Защищает переднюю линзу от грязи и физических повреждений. Пружинная фиксация. Поставляется на случай повреждения или утери крышки, идущей в комплекте с объективом.
Подходит для таких объективов как:
- Summilux-M 35 мм, f/1.4, ASPH
- Super-Elmar-M 21 мм, f/3.4, ASPH
- Elmar-M 24 мм, f/3.8, ASPH
- Summicron-M 28 мм, f/2, ASPH
- Summarit M 35 мм, f/2.4, ASPH
- Summarit M 50 мм, f/2.4
- Summarit-M 75 мм, f/2.4
- Summarit-M 90 мм, f/2.4