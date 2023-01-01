Контейнер для запасной батарейки-таблетки типоразмера CR 2032. Благодаря этому контейнеру у вас под рукой всегда будет батарейка про запас. Выполнен из алюминия с прорезиненным покрытием. Открывается очень тихо и быстро. Подходит для всех оптических прицелов серии Magnus i.