Контейнер для батарейки Leica для прицелов Magnus i
Код товара : УТ-00064064
Артикул : 59017
3 410 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Контейнер для запасной батарейки-таблетки типоразмера CR 2032. Благодаря этому контейнеру у вас под рукой всегда будет батарейка про запас. Выполнен из алюминия с прорезиненным покрытием. Открывается очень тихо и быстро. Подходит для всех оптических прицелов серии Magnus i.