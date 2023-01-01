Благодаря этому компактному и почти незаметному контейнеру для оптических прицелов Fortis 6 у вас под рукой всегда будет запасная батарейка-таблетка типа CR2032. Удобная резиновая кнопка облегчает извлечение аккумулятора. Выполнен из алюминия.