Контейнер для батарейки Leica для прицелов Fortis 6
Код товара : УТ-00064078
Артикул : 59038
3 410 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Благодаря этому компактному и почти незаметному контейнеру для оптических прицелов Fortis 6 у вас под рукой всегда будет запасная батарейка-таблетка типа CR2032. Удобная резиновая кнопка облегчает извлечение аккумулятора. Выполнен из алюминия.