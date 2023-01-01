Все зарядные устройства очень компактны и прекрасно подходят для Leica M9, M-E, Monochrom или Leica M. Благодаря функции быстрой зарядки камера полностью заряжается за короткое время. Прилагаются шнуры питания стандарта ЕС и США и кабель для зарядки от автомобильного аккумулятора 12–24 В. Шнуры питания стандартов Великобритании и Австралии доступны как отдельные аксессуары.