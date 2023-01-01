Зарядное устройство Leica для камер M-серии
Код товара : 00000053022
Артикул : 14470
12 560 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года.
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.300
Описание
Все зарядные устройства очень компактны и прекрасно подходят для Leica M9, M-E, Monochrom или Leica M. Благодаря функции быстрой зарядки камера полностью заряжается за короткое время. Прилагаются шнуры питания стандарта ЕС и США и кабель для зарядки от автомобильного аккумулятора 12–24 В. Шнуры питания стандартов Великобритании и Австралии доступны как отдельные аксессуары.