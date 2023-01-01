Оригинальная спусковая кнопка с логотипом Leica «M» устанавливается на дальномерные камеры семейства M, в резьбу для механического спускового тросика. Обеспечивает дополнительный подъем, увеличивает площадь обычной спусковой кнопки, украшает камеру. Также может крепиться на одежде (лацкан пиджака) или принадлежностях (ремень сумки, лямка рюкзака) – в декоративных целях.