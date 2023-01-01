Карандаш Leica черного цвета. Красивый и полезный аксессуар, который выделит вас как увлеченного фотографией человека. Если вы снимаете на пленку, поможет записать данные снимка. А также всегда напомнит адрес интернет ресурса с отличной фототехникой.