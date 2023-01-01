Игральные карты Leica Akademie
Код товара : УТ-00056838
Артикул : 96751
2 790 ₽
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Описание
В году 52 недели, и 52 карты составляют одну колоду стандартных игральных карт, выдавая новую задачу каждую неделю. На каждой карточке представлена тема, дающая задание для съемки. Основными темами являются:
- Трефы – пейзаж
- Бубны – улица (стрит)
- Пики – монохром
- Червы – классика
- Плюс 2 карты-джокера с бонусными заданиями
К примеру, вы можете создать челлендж для себя и своих друзей: наугад вытаскивать карты из колоды и соревноваться, кто сделает лучший снимок (за определенное время).
Также вы сможете сыграть в любые карточные игры, такие как покер, блэкджек, пасьянс, червы или рамми.