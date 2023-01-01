Описание

В году 52 недели, и 52 карты составляют одну колоду стандартных игральных карт, выдавая новую задачу каждую неделю. На каждой карточке представлена тема, дающая задание для съемки. Основными темами являются:

Трефы – пейзаж

Бубны – улица (стрит)

улица (стрит) Пики – м онохром

онохром Червы – классика

Плюс 2 карты-джокера с бонусными заданиями

К примеру, вы можете создать челлендж для себя и своих друзей: наугад вытаскивать карты из колоды и соревноваться, кто сделает лучший снимок (за определенное время).

Также вы сможете сыграть в любые карточные игры, такие как покер, блэкджек, пасьянс, червы или рамми.