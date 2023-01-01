Батарейная рукоятка Leica HG-SCL4 для SL (Typ 601)
Код товара : УТ-00039515
Артикул : 16063
57 750 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Leica 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.576
Описание
Многофункциональная батарейная рукоятка для среднеформатной камеры Leica SL (Typ 601). Дополнительный аккумулятор BP-SCL4 (приобретается отдельно) позволяет приблизительно вдвое увеличить время съемки. На рукоятке дублируются органы управления: джойстик, спусковая кнопка, два диска. Это делает более удобной съемку с вертикальной ориентацией кадра.