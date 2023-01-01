Многофункциональная батарейная рукоятка для среднеформатной камеры Leica SL (Typ 601). Дополнительный аккумулятор BP-SCL4 (приобретается отдельно) позволяет приблизительно вдвое увеличить время съемки. На рукоятке дублируются органы управления: джойстик, спусковая кнопка, два диска. Это делает более удобной съемку с вертикальной ориентацией кадра.