Бинокли Leica Geovid R SE в семействе Geovid занимают начальное положение – в отличие от биноклей Geovid Pro с призмами Пергера-Порро, здесь используется модифицированная система призм Аппендаля (Uppendahl, крышеобразного типа). Это обеспечивает большую компактность корпуса, но качество изображения (контрастность, четкость) может немного уступать из-за фазовых искажений, свойственных Roof-призмам. Серия R SE также не оснащается датчиком угла наклона, из-за чего бинокли не могут рассчитать эквивалентное горизонтальное расстояние (ЭГР), а показывают только данные простого замера по прямой линии. Впрочем, для охоты на равнинной местности этого должно быть достаточно. Высокая точность замера позволит вам внести правильные поправки в прицел и точно поразить цель с первого выстрела, избавив ее от страданий, что является важным принципом этичной охоты.

Дальномер с лазером 1 класса (безопасным для глаз*) обеспечивает точные измерения на расстоянии до 1500 м за доли секунды. Благодаря 10-кратному увеличению Geovid R SE является отличным выбором для детального наблюдения на больших расстояниях, в том числе в сумерках, а большой диаметр выходного зрачка обеспечивает высокую яркость изображения. Бинокль выполнен в прочном корпусе (алюминиевый сплав, отлитый под давлением) и выдерживает погружения в воду на глубину до 5 метров. Заполнение азотом предотвращает запотевание линз с внутренней стороны.

* Хотя laser class 1 относится к маломощным, условно безопасным лазерам, его не следует наводить на людей, в особенности при наблюдении с короткой дистанции. Также не следует нажимать кнопки прибора, когда вы осматриваете его с передней стороны, вы можете получить повреждение сетчатки. Лазер работает в невидимом для человеческого зрения спектре. Обращайтесь с осторожностью.

Надежный высокопрочный бинокль для любых ситуаций во время охоты

Первоклассная оптика с мультипросветлением HDC

Точный лазерный дальномер, работающий на дистанции до 1500 м, скорость замера: около 0.3 с

Подробнее о дальномере:

Лазерный дальномер имеет 2 режима работы: разовый замер и непрерывный замер (режим сканирования), точность во втором случае будет немного ниже. Дистанцию можно выводить как в метрах, так и в ярдах. Максимальная дальность измерения зависит от нескольких факторов:

Размер объекта: больше – лучше

Цвет объекта: светлый – лучше, черный – хуже

лучше, черный хуже Расположение относительно линии наблюдения: перпендикулярно – лучше, под углом – хуже

под углом Освещенности: сумерки – лучше, яркое солнце – хуже

Погодные условия: ясно – лучше, дождь, дымка, туман – хуже

Структура поверхности: однородная (стена) – лучше, неоднородная (подлесок, листва) – хуже

Максимальная дистанция измерения составляет:

около 1800 метров для объектов с высокой степенью отражаемости

около 1400 метров для деревьев (по стволу)

около 900 метров для дичи

Если точно определить дистанцию невозможно, дальномер показывает прочерки (----).

Точность измерения:

До 300 м: +/- 1 м для одиночного замера, +/- 2 м в режиме сканирования

От 300 до 700 м: +/- 2 м для одиночного замера, +/- 3 м в режиме сканирования

Более 700 м: +/- 0.5%

Характеристики