Бинокль Leica Geovid R SE 10x42
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Характеристики
Описание
Бинокли Leica Geovid R SE в семействе Geovid занимают начальное положение – в отличие от биноклей Geovid Pro с призмами Пергера-Порро, здесь используется модифицированная система призм Аппендаля (Uppendahl, крышеобразного типа). Это обеспечивает большую компактность корпуса, но качество изображения (контрастность, четкость) может немного уступать из-за фазовых искажений, свойственных Roof-призмам. Серия R SE также не оснащается датчиком угла наклона, из-за чего бинокли не могут рассчитать эквивалентное горизонтальное расстояние (ЭГР), а показывают только данные простого замера по прямой линии. Впрочем, для охоты на равнинной местности этого должно быть достаточно. Высокая точность замера позволит вам внести правильные поправки в прицел и точно поразить цель с первого выстрела, избавив ее от страданий, что является важным принципом этичной охоты.
Дальномер с лазером 1 класса (безопасным для глаз*) обеспечивает точные измерения на расстоянии до 1500 м за доли секунды. Благодаря 10-кратному увеличению Geovid R SE является отличным выбором для детального наблюдения на больших расстояниях, в том числе в сумерках, а большой диаметр выходного зрачка обеспечивает высокую яркость изображения. Бинокль выполнен в прочном корпусе (алюминиевый сплав, отлитый под давлением) и выдерживает погружения в воду на глубину до 5 метров. Заполнение азотом предотвращает запотевание линз с внутренней стороны.
* Хотя laser class 1 относится к маломощным, условно безопасным лазерам, его не следует наводить на людей, в особенности при наблюдении с короткой дистанции. Также не следует нажимать кнопки прибора, когда вы осматриваете его с передней стороны, вы можете получить повреждение сетчатки. Лазер работает в невидимом для человеческого зрения спектре. Обращайтесь с осторожностью.
- Надежный высокопрочный бинокль для любых ситуаций во время охоты
- Первоклассная оптика с мультипросветлением HDC
- Точный лазерный дальномер, работающий на дистанции до 1500 м, скорость замера: около 0.3 с
Подробнее о дальномере:
Лазерный дальномер имеет 2 режима работы: разовый замер и непрерывный замер (режим сканирования), точность во втором случае будет немного ниже. Дистанцию можно выводить как в метрах, так и в ярдах. Максимальная дальность измерения зависит от нескольких факторов:
- Размер объекта: больше – лучше
- Цвет объекта: светлый – лучше, черный – хуже
- Расположение относительно линии наблюдения: перпендикулярно – лучше, под углом – хуже
- Освещенности: сумерки – лучше, яркое солнце – хуже
- Погодные условия: ясно – лучше, дождь, дымка, туман – хуже
- Структура поверхности: однородная (стена) – лучше, неоднородная (подлесок, листва) – хуже
Максимальная дистанция измерения составляет:
- около 1800 метров для объектов с высокой степенью отражаемости
- около 1400 метров для деревьев (по стволу)
- около 900 метров для дичи
Если точно определить дистанцию невозможно, дальномер показывает прочерки (----).
Точность измерения:
- До 300 м: +/- 1 м для одиночного замера, +/- 2 м в режиме сканирования
- От 300 до 700 м: +/- 2 м для одиночного замера, +/- 3 м в режиме сканирования
- Более 700 м: +/- 0.5%
Характеристики
- Диаметр линз: 42 мм
- Увеличение: 10х
- Угол поля зрения: 6.3°
- Поле зрения на расстоянии 1000 м: 110 м (105 м при использовании очков)
- Диаметр выходного зрачка: 4.2 мм
- Относительная яркость: 17.6
- Сумеречный фактор: 20.5
- Минимальное расстояние фокусировки: 5.6 м
- Расстояние между окулярами: 56 ~ 74 мм
- Вынесенная окулярная точка: 16 мм
- Призма: модифицированная система Аппендаля (относится к типу Roof)
- Водонепроницаемый: погружение в воду на глубину до 5 метров
- Заполнение азотом: есть
- Вес: 955 г
- Размеры: 168 х 125 х 70 мм
- Особые характеристики: литой под давлением корпус из алюминия с резиновым покрытием; рабочие температуры: для электроники от -20° до 55° С, для механики: от -25° до 55° С; питание: батарейка типа CR2
- Дата анонса: октябрь 2024 г
- Комплектация: наплечный ремень, защитная крышка окуляра, футляр, салфетка для очистки оптики, 2 защитных крышки объектива, краткая инструкция, свидетельство о поверке, кнопочный литиевый элемент питания 3В (тип CR2)