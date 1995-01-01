Полевой бинокль со встроенным дальномером и расчетом баллистики Geovid Pro 10x42 AB+ разработан для самых опытных охотников, умеющих вести огонь на дальние и сверхдальние дистанции. Это самая старшая модель серии Geovid Pro, что подчеркивает и внешний вид, и профессиональное ПО Applied Ballistics Elite, которое учитывает при калькуляции баллистики более десятка факторов, включая эффект аэродинамического прыжка, эффект Кориолиса, вращательный (гироскопический) снос пули и так далее. Уникальной функцией данной модели является анализ вероятности успешного выстрела, который учитывает, в том числе профили вашей винтовки и используемых боеприпасов. Расчет баллистики обеспечивается на расстоянии до 2950 м. По оптике и механике отличий от обычного Geovid Pro 10x42 не имеется.

Встроенный цифровой компас, термометр, барометр и датчик вертикального наклона, возможность вручную ввести скорость и направление ветра, а также загрузка индивидуальных профилей для вашего оружия и патронов из мобильного приложения Leica Ballistics – все это позволяет сделать точный выстрел (или отказаться от него, если вероятность попадания слишком низка). Бинокль использует первоклассную оптику и систему призм Пергера-Порро*: высокая светопропускаемость, цветовая нейтральность, превосходная чёткость и контрастность изображения незаменимы при наблюдении и распознавании дичи.

Дальномер с лазером 1 класса (безопасным для глаз**) обеспечивает точные измерения на расстоянии до 2950 м за доли секунды, одним нажатием кнопки. Эргономичная конструкция с практичным открытым мостом позволяет комфортно держать бинокль одной рукой и обеспечивает длительное наблюдение без усталости, а большой диаметр выходного зрачка обеспечивает высокую яркость для наблюдения как днем, так и в сумерках.

Будь то выслеживание в местных лесах, охота в бескрайней саванне или в горах, с винтовкой или луком — модели Geovid Pro станут надежными спутниками для этичной охоты.

Универсальный, высокопрочный бинокль для любых ситуаций во время охоты

Оптика Leica High Definition для максимальной яркости и высокой контрастности изображения

изображения Быстрый и точный лазерный дальномер

Баллистические поправки с помощью встроенного калькулятора от Applied Ballistics

Помощник слежения LPT (Leica ProTrack) для поиска дичи после выстрела

Applied Ballistics – это известные в профессиональных кругах разработчики из США, которые создают как встроенное в специализированные устройства ПО, так и универсальные приложения для мобильных телефонов и ПК. При калькуляции учитываются десятки параметров, включая метеоусловия, ТТХ винтовок и патронов для них. ПО от Applied Ballistics применяется для снайперской стрельбы на дальних и сверхдальних дистанциях.

* Система призм Пергера или Пергера-Порро была запатентована доктором А. Пергером (Andreas Perger) в 2011 году. Она основывается на классической схеме Порро, но позволяет сделать бинокль более компактным – почти как призмы Roof, но без проблем с фазовыми искажениями, которые приводят к снижению контраста, четкости изображения.

** Хотя laser class 1 относится к маломощным, условно безопасным лазерам, его не следует наводить на людей, в особенности при наблюдении с короткой дистанции. Также не следует нажимать кнопки прибора, когда вы осматриваете его с передней стороны, вы можете получить повреждение сетчатки. Лазер работает в невидимом для человеческого зрения спектре. Обращайтесь с осторожностью.

Подробнее о дальномере:

Лазерный дальномер имеет 2 режима работы: разовый замер и непрерывный замер (режим сканирования), точность во втором случае будет немного ниже. Дистанцию можно выводить как в метрах, так и в ярдах. Максимальная дальность измерения зависит от нескольких факторов:

Размер объекта: больше – лучше

Цвет объекта: светлый – лучше, черный – хуже

лучше, черный хуже Расположение относительно линии наблюдения: перпендикулярно – лучше, под углом – хуже

под углом Освещенности: сумерки – лучше, яркое солнце – хуже

Погодные условия: ясно – лучше, дождь, дымка, туман – хуже

Структура поверхности: гомогенная (стена) – лучше, негомогенная (подлесок, листва) – хуже

Максимальная дистанция измерения составляет:

2900 метров для объектов с высокой степенью отражаемости (например, белая стена)

1850 метров для деревьев

1200 метров для дичи

Если точно определить дистанцию невозможно, дальномер показывает прочерки (-----).

Точность измерения:

От 10 до 200 м: +/- 0.5 м для одиночного замера, +/- 1.5 м в режиме сканирования

От 200 до 400 м: +/- 1 м для одиночного замера, +/- 2 м в режиме сканирования

От 400 до 800 м: +/- 2 м для одиночного замера, +/- 3 м в режиме сканирования

Более 800 м: +/- 0.5%

Дальномер также измеряет и может выводить такие важные параметры как угол наклона, температура и атмосферное давление.

Расчет баллистики

Встроенный калькулятор имеет 3 режима:

Замер по прямой линии (т.е. выключен)

Эквивалентное горизонтальное расстояние (ЭГР) – включен по умолчанию

Баллистическая кривая

Для третьего режима необходимо создать и загрузить в память профиль вашего оружия / используемых патронов через приложение Leica Ballistics (созданного совместно с экспертами из Applied Ballistics). Бинокли Geovid PRO AB+ позволяют хранить в памяти приложения до 30 профилей. Бинокль подключается к телефону по Bluetooth, наличие сотовой связи не требуется.

Функция Leica ProTrack также работает через приложение. Бинокль передает на телефон данные последнего замера (направление и дистанцию), которые переводятся в точку на карте. Это очень удобно для поиска подстреленной цели, если выстрел был сделан с большого расстояния.

Бинокль также может подключаться по Bluetooth к таким устройствам как навигаторы Garmin серии Foretrex GPS и метеостанции Nielsen-Kellermann серии Kestrel. Передается такая информация как дистанция, угол и направление к цели.

Характеристики