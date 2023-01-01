Чехол Leica для D-Lux 7, кожаный, коричневый
Код товара : УТ-00039527
Артикул : 19555
11 750 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Leica 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.328
Описание
Оригинальный чехол Leica из натуральной кожи для фотоаппарата D-Lux 7. Элегантная и надежная защита для камеры. В комплекте ремень для ношения на шее. Закрывается на магнитный замок.