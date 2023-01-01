Чехол Leica D-LUX 7, кожа, черный
Код товара : УТ-00063999
Артикул : 19554
11 750 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Этот высококачественный чехол из черной кожи имеет идеальный стиль и обеспечивает оптимальную защиту камеры Leica D-Lux, где бы вы ни находились. Он поставляется в комплекте с соответствующим ремнем для переноски.