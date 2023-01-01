Сумка Vintage изготовлена из некрашеной и необработанной кожи премиум-класса с глянцевым полированным покрытием. Специальный эффект патины на коже сумке придает ей уникальный и неподвластный времени изысканный характер. Скрытая кнопка обеспечивает быстрый доступ к камере.