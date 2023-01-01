Чехол Leica C-LUX, кожа, коричневый винтаж
Код товара : УТ-00063969
Артикул : 18859
17 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Сумка Vintage изготовлена из некрашеной и необработанной кожи премиум-класса с глянцевым полированным покрытием. Специальный эффект патины на коже сумке придает ей уникальный и неподвластный времени изысканный характер. Скрытая кнопка обеспечивает быстрый доступ к камере.