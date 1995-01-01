Светофильтр Leica зеленый E46

0 0 отзывов Код товара : УТ-00041089 Артикул : 13066



Цветной фильтр для черно-белой фотографии. Изменяет контрастность снимка: осветляет зеленые объекты (листва, одежда), затемняет красные. Задать вопрос 11 750 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Цветной фильтр для черно-белой фотографии. Изменяет контрастность снимка: осветляет зеленые объекты (листва, одежда), затемняет красные.

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