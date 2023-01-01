Светофильтр Leica фильтр зелёный, E39, чёрный
Код товара : УТ-00063867
Артикул : 13063
Можно в рассрочку или кредит
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Эти специально рассчитанные цветные фильтры особенно рекомендуются для получения черно-белых снимков камерой Leica M Monochrom. Желтый, зеленый и оранжевый фильтры позволяют фотографам исследовать весь диапазон креативных эффектов света и контраста. В результате преобразования цветов в ахроматические, цвет, соответствующий цвету фильтра, в оригинальном изображении становится ярче, а его дополнительный цвет — темнее. Это можно использовать для создания уникального атмосферного настроения в пейзажном и портретном снимке. Одновременно многослойное покрытие снижает отражения и обеспечивает максимальную светопередачу без виньетирования.