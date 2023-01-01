Эти специально рассчитанные цветные фильтры особенно рекомендуются для получения черно-белых снимков камерой Leica M Monochrom. Желтый, зеленый и оранжевый фильтры позволяют фотографам исследовать весь диапазон креативных эффектов света и контраста. В результате преобразования цветов в ахроматические, цвет, соответствующий цвету фильтра, в оригинальном изображении становится ярче, а его дополнительный цвет — темнее. Это можно использовать для создания уникального атмосферного настроения в пейзажном и портретном снимке. Одновременно многослойное покрытие снижает отражения и обеспечивает максимальную светопередачу без виньетирования.