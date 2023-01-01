Светофильтр Leica UVa II, E55, чёрный
Код товара : УТ-00063848
Артикул : 13037
Бесценно
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Гарантия производителя 2 года
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Описание
Фильтр UVa II защищает передний объектив от грязи и царапин. Для предотвращения внутреннего двоения изображения и отражения даже при неблагоприятных условиях освещения этот фильтр включает в себя несколько слоев антибликовых покрытий и значительно улучшенные оптические характеристики. Благодаря дополнительной резьбе фильтр UVa II может использоваться вместе с другими фильтрами, а потому служит как общий защитный фильтр, постоянно находящийся на объективе.