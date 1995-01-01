Светофильтр Leica UVa II, E46, серебристый
Код товара : УТ-00063847
Артикул : 13034
11 340 ₽
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Фильтр UVa II защищает передние элементы объективов от царапин и грязи. Новое многослойное просветляющее покрытие сохраняет качество изображения, не допуская появление бликов в неблагоприятных условиях освещения. Фильтр UVa II также может быть использован вместе с другими фильтрами и выступать в роли защитника более дорогих фильтров.
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