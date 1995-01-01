Светофильтр Leica UVa II, E43, чёрный

0 0 отзывов Код товара : УТ-00046553 Артикул : 13032



Фильтр UVa II защищает передние элементы объективов от царапин и грязи. Новое многослойное просветляющее покрытие сохраняет качество изображения, не допуская появление бликов в неблагоприятных условиях освещения. Фильтр UVa II также может быть использован вместе с другими фильтрами и выступать в роли защитника более дорогих фильтров. Задать вопрос 10 530 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Фильтр UVa II защищает передние элементы объективов от царапин и грязи. Новое многослойное просветляющее покрытие сохраняет качество изображения, не допуская появление бликов в неблагоприятных условиях освещения. Фильтр UVa II также может быть использован вместе с другими фильтрами и выступать в роли защитника более дорогих фильтров.

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