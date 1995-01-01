Светофильтр Leica PL-CIR, E95, чёрный
Код товара : УТ-00063861
Артикул : 13053
42 530 ₽
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Фильтр с круговой поляризацией устраняет нежелательные блики от блестящих поверхностей, таких как вода или стекло, и помогает улучшить цветовые контрасты.
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