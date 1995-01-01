Светофильтр Leica PL-CIR, E95, чёрный

0 0 отзывов Код товара : УТ-00063861 Артикул : 13053



Фильтр с круговой поляризацией устраняет нежелательные блики от блестящих поверхностей, таких как вода или стекло, и помогает улучшить цветовые контрасты. Задать вопрос 42 530 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Фильтр с круговой поляризацией устраняет нежелательные блики от блестящих поверхностей, таких как вода или стекло, и помогает улучшить цветовые контрасты.

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