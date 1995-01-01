Светофильтр Leica PL-СIR, E82, чёрный

0 0 отзывов Код товара : УТ-00044434 Артикул : 13052



Фильтр с круговой поляризацией устраняет нежелательные блики на блестящих поверхностях, таких как вода или стекло, и помогает повысить цветовой контраст. Задать вопрос 27 950 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Фильтр с круговой поляризацией устраняет нежелательные блики на блестящих поверхностях, таких как вода или стекло, и помогает повысить цветовой контраст.

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